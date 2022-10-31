Союз журналистов Москвы намерен войти в состав Союза журналистов России

Павел Гусев, глава Союза журналистов Москвы и главный редактор газеты «Московский комсомолец», объявил о намерении Союза журналистов Москвы войти в СЖР как юридическое лицо.

Как пояснил журналистам глава СЖР Владимир Соловьев, сейчас в России отдельно от Союза журналистов России действуют Союз журналистов Москвы, Союз журналистов Санкт-Петербурга и Союз журналистов Татарстана. После принятия нового устава они смогут войти в центральную организацию как юридические лица.

«Мы к этому шли давно. Павел Гусев несколько лет уже возглавляет не только Союз журналистов Москвы, но и московское отделение СЖР. Также и Ильшат Аминов возглавляет Союз журналистов Татарстана и наше отделение в Татарстане. Мы радостно примем в свои ряды и Союз журналистов Москвы, и Союз журналистов Татарстана. Союз журналистов Санкт-Петербурга и области пока такое решение не принял», — рассказал он.