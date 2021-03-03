Союз журналистов Москвы объявил конкурс «Дети войны. Они в нее не играли. Они в нее жили»

Союз журналистов Москвы объявил конкурс молодых журналистов и блогеров, посвященный малоизвестным страницам Великой Отечественной войны: о судьбах детей, живших на оккупированной территории и эвакуированных из Москвы и других городов на восток и в республики Средней Азии.

К участию в конкурсе приглашаются журналисты российских и зарубежных русскоязычных СМИ (печатных и сетевых изданий, телевизионных и радиокомпаний), начинающие журналисты: студенты факультетов журналистики, учащиеся старших классов и блогеры в возрасте от 15 до 35 лет.

На конкурс представляются работы, вышедшие в эфир, опубликованные в печати, размещенные в интернете или на личных страницах в социальных сетях за период с 1 января по 15 мая 2021 года.

Конкурс проводится по следующим номинациям независимо от жанра:

• в печатной прессе (очерк, эссе, интервью, беседа, репортаж, фото).

• на телевидении (программа, репортаж, документальный фильм, ток-шоу).

• на радио (программа, репортаж, беседа, радиопостановка).

• в интернете: блог в социальных сетях.

• креативный медиапроект.

Для участия необходимо предоставить заявку на участие в конкурсе (форма заявки прилагается) и творческие работы до 25 мая 2021 года по электронной почте: konkurs2021ujmos@yandex.ru.

Работы победителей конкурса будут опубликованы на сайте Союза журналистов Москвы и на сайтах информационных партнёров конкурса.

Лучшие творческие работы, созданные на основе изучения архивных материалов и личных встречах с ветеранами Великой Отечественной войны, эвакуированными детьми, а также теми, кто окружал их заботой и любовью, и их потомками, помогут познакомить широкую общественность и соотечественников, живущих в разных странах, с их именами и расскажут об их добрых делах.

Положение о конкурсе доступно по ссылке.

Организатором конкурса является Региональная Общественная организация «Союз журналистов Москвы», информационным спонсором выступают ООО Медиагруппа «Журналист», еженедельник «Аргументы и факты».