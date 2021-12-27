Союз журналистов Москвы подвел итоги конкурса для журналистов, студентов и школьников на тему «Дети войны. Они в нее не играли. Они в ней жили»

«Темой нынешнего конкурса стали дети на Великой Отечественной войне: как они прожили эти страшные годы, что испытали. В конкурсе участвовали не только россияне, но и представители Таджикистана, других бывших республик, куда эвакуировали юных москвичей и ленинградцев. Победителями стали студенты журфаков и молодые журналисты.

Сейчас ветеранов в наших списках осталось уже немного, меньше 300 человек, но мы их по-прежнему чествуем, а тема войны не уходит из нашего поля зрения, — отметила первый СЖМ Людмила Щербина в своем приветственном слове.

На церемонию награждения были приглашены не только участники конкурса. Гостями были известные журналисты старшего поколения, чье детство прошло в годы войны, — дети войны. Своими воспоминаниями о тех годах поделились Алексей Симонов, сын поэта, Елена Мушкина, корреспондент «Известий», Людмила Дубовцева, радиожурналист.

Победители конкурса получили ценные подарки, дипломы.

От журнала «Журналист» главный редактор Любовь Петрова вручила сертификаты на годовую подписку на журнал Журналист».

Фото: Петрова Любовь, главный редатор журнала «Журналист» вручает сертификат Кодзасовой Индире заместителю главного редактора, директору департамента региональных редакций еженедельника «Аргументы и факты».