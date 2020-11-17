Союз журналистов Петербурга призвал СМИ поддержать акцию «Выбор за тобой!»

Санкт-Петербургское отделения СЖР обратилось ко всем отделениям Союза журналистов России и всем СМИ страны с предложением поддержать акцию «Выбор за тобой!».

Организаторы акции обращают внимание, что очень часто люди во всех регионах России пренебрегают правилам, которые надо соблюдать во время пандемии.

Именно поэтому петербургские печатные СМИ выступили с акцией: 5 ноября 2020 года они опубликовали на первых полосах плакат с изображением человека в маске, которая может быть как защитной, так и маской ИВЛ. Изображение сопровождается призывом: «Выбор за тобой!». Акцию поддержали электронные СМИ Санкт-Петербурга, разместившие аналогичный баннер на своих сайтах.

Инициативу подхватили и коллеги из других регионов России. Так, 11 ноября «Оренбуржье», «Оренбургская сударыня», «Вечерний Оренбург» и «Южный Урал» вышли с такой же обложкой и призывом носить маски. На подходе — Норильск и Екатеринбург.

Миссия журналистики, по мнению организаторов акции, — не только оперативно, честно и беспристрастно освещать все происходящее вокруг, но и являть собой пример гражданской ответственности