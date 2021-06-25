Союз журналистов поддержал идею Попова об увековечении памяти военкоров

Союз журналистов России поддерживает инициативу ведущего программы «60 минут» Евгения Попова по поводу сохранения памяти военкоров.

Попов считает, что важно увековечивать память не только тех, кто ковал Победу на фронтах и в тылу, но и тех, кто освещал страшные дни войны. Военкоры проявляли смелость и мужество на фронте, благодаря им мир узнавал правду о войне.

«И сегодня ни один военный конфликт не обходится без участия журналистов, потому что люди хотят знать правду о происходящих в мире событиях», — отметил Попов. Он добавил, что и сам бывал в «горячих точках» — Ливии, Чечне.

«Но современные журналисты просто фиксируют события. А наши коллеги в годы войны не только делали свое репортерское дело, но еще и воевали как солдаты. Около 1500 военных корреспондентов не вернулись с фронтов. Поэтому уверен, что память о них должна жить», — заявил он.

Глава Союза журналистов Владимир Соловьев поддержал его идею. Он добавил, что сам «прошел 7 войн» и знает, что означает терять коллег в местах боевых сражений.

К слову, в Музее Победы в Москве собрали порядка 180 тысяч газет и более пяти тысяч журналов времен ВОВ.