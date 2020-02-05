Союз журналистов прокомментировал решения по иску «Транснефти» к «Независимой газете»

Союз журналистов России выразил обеспокоенность решениями судов по иску «Транснефти» к «Независимой газете» и директору Фонда прогрессивной политики Олегу Бондаренко. Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который обязал ответчиков удалить статью о ситуации с нефтепроводом Дружба, опубликовать опровержение и выплатить истцу 1,5 млн рублей.

«Решения московских арбитражных судов первой и апелляционной инстанции о признании не соответствующей действительности и порочащими деловую репутацию ПАО "Транснефть" сведения, содержащиеся в статье Олега Бондаренко, по существу может представлять собой прямой запрет на выдвижение каких-либо версий, противоположных позиции крупных государственных компаний», — говорится в сообщении Союза журналистов России.

«Судебные решения по вышеуказанным искам вызвали большую волну публикаций и опасений прецедентного характера подобных судебных решений в отношении любых оценок общественно значимых явлений со стороны журналистского и экспертного сообщества. Союз журналистов России отмечает, что указанные решения московских арбитражных судов могут послужить консервации общественных дискуссий по важным вопросам», — указано в сообщении.

Поводом к иску стала статья Олега Бондаренко в «Независимой газете», в которой он выдвинул версию о том, что причиной загрязнения в нефтепроводе «Дружба» стало ухудшение качества нефти из-за так называемого «компаундирования» — смешения различных сортов нефти. Автор утверждал, что к «Транснефти» якобы «прилепились» мини-заводы, которые извлекают из прокачиваемой нефти легкие фракции, «а назад в трубу сливаются отходы низкотехнологичной перегонки».

19 апреля 2019 года белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что содержание хлорорганических соединений в российской нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба», в десятки раз превышает предельные значения по стандарту. В результате этого были приостановлены поставки нефти по «Дружбе» в ряд стран, в том числе в Польшу, Венгрию, Словакию, Чехию и Германию.