Союз журналистов рассчитывает, что РКН привлечет к ответственности соцсети за цензуру СМИ РФ

Союз журналистов России (СЖР) рассчитывает, что Роскомнадзор (РКН) привлечет к ответственности социальные сети, в частности, Facebook за цензуру российских СМИ.

«Союз журналистов России заявляет: санкции против журналистов и СМИ недопустимы. Союз журналистов России рассчитывает на то, что Роскомнадзор привлечёт социальные сети, осуществляющие цензуру российских СМИ, к предусмотренной законом ответственности», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте СЖР в пятницу.

В Союзе отметили, что «в последнее время всё больше наших коллег и СМИ испытывают давление, препятствующее свободному распространению информации». «Так, ряд стран принимают решение о прекращении трансляций российских телеканалов. Появляется и откровенная цензура в соцсетях», – заявили в СЖР.

С октября 2020 года Роскомнадзором было выявлено 23 инцидента, связанных с актами цензуры со стороны администрации социальной сети Facebook, из них 18 случаев – в отношении аккаунтов СМИ, 4 случая – в отношении персональных страниц граждан РФ, один – в отношении аккаунта делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, уточнили в СЖР. Кроме того, 24 февраля администрацией Facebook были введены ограничения в отношении аккаунтов ряда отечественных СМИ.

«У журналиста нет оружия, кроме ноутбука или микрофона. Благодаря журналистам и СМИ общество получает информацию. Работа тех или иных СМИ может кому-то нравиться, а кому-то нет. Но журналисты должны иметь право эту информацию транслировать через СМИ, соцсети, телеграм-каналы и т. п.», – говорится в заявлении.

РКН в четверг сообщил, что направил компании Meta требования снять ограничения со страниц четырех российских СМИ (в их числе телеканал «Звезда», интернет-площадки «Лента.ру» и «Газета.ру»), наложенные за последние сутки соцсетью Facebook. «На требования Роскомнадзора немедленно разблокировать подвергшиеся цензуре российские СМИ интернет-компания не отвечает», — говорилось в сообщении ведомства.