Союз Журналистов России негативно отреагировал на запрет на указание национальности в СМИ

Сообщество журналистов не поддерживает любые ограничения на работу средств массовой информации, о чем сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Предложение о запрете упоминания национальности в СМИ пришло ранее от парламента Чеченской республики. Обоснованием этого предложение является «необходимость сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории Российской Федерации».

«Возможно, законопроект и будет принят, но Союз журналистов против любых ограничений СМИ, против любых запрещений. Нас ограничивают в том, что может говорить журналист, только Гражданский и Уголовный кодексы», — говорит Соловьев. Также Соловьев считает, что на уровень преступности это, скорее всего, не повлияет: «Повлияет ли это на уровень безопасности? В данном случае вопрос скорее к юристам и тем, кто изучает статистику преступлений. Я не думаю, что это как-то изменит ситуацию», — сказал журналист.

Ранее сообщалось, что закон был только на рассмотрении Госдумы. 22 ноября законопроект был введен, теперь упоминание национальности в СМИ запрещено. Сделано это было с целью оградить людей от межнациональной вражды, которая зачастую происходит в социальных сетях при упоминании национальности преступников.