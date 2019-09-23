Союз журналистов России обновил свой сайт

Компания Finarty разработку и выпустила в продакшн новый сайт Союза журналистов России.

Обновлен дизайн и функционал интернет-портала. Раздел «Опции» предоставляет возможность воспользоваться партнерскими программами и сервисами. Среди них: возможность оформить заявление на вступление в СЖР и на получение международной пресс-карты; бонусные программы для членов СЖР; программа Инфорумов Союза журналистов; горячая линия для журналистов; опции московского Дома журналистов.

В новостном блоке сайта Союза журналистов России дает публикуется информация о жизни Союза журналистов, его мероприятиях и основных событиях российского медиарынка. Мониторинг СМИ включает публикации по проблемам развития журналистики. В фотогалерее СЖР размещены фотографии с мероприятий Союза журналистов. Онлайн-карта Союза журналистов включает структуру региональных союзов с возможностью переходы на их сайты.