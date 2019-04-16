Союз журналистов России отреагировал на блокировку интернет-ресурсов «76.ru» и издания «Яркуб»

Союз журналистов России опубликовал заявление о поводу блокировки интернет-ресурсов «76.ru» и издания «Яркуб»:

Союз журналистов России неоднократно предупреждал о возможном «вольном толковании» правоприменительной практики недавно вступивших в силу законов о «фейк ньюз» и об «оскорблении власти».

Не прошло и нескольких дней, и, к большому сожалению, мы уже имеем печальный прецедент — ситуацию в Ярославле с блокировкой местных интернет-ресурсов за публикации фотографий, истолкованных Роскомнадзором и Генпрокуратурой как оскорбление власти. Подобное развитие событий, подчеркиваем еще раз, ожидалось и нами, и СМИ и является прямым следствием принятия упомянутых законов.

При этом мы считаем, что публикации непристойных, нецензурных и оскорбительных выражений, надписей, фотографий и т.п., в каком бы виде они ни были представлены и в чью бы сторону ни были направлены, неприемлемы как с этической, так и с общечеловеческой точки зрения.

В связи с данным прецедентом Союз журналистов России полагает необходимым безотлагательно организовать встречи председателя СЖР с руководством Роскомнадзора и Генпрокуратуры для того, чтобы выработать понятные всем «правила игры» в создавшейся ситуации. Переговоры о возможности подобных встреч уже ведутся.

Одновременно Союз журналистов России приветствует недавно произведенную разблокировку ранее заблокированных медиа-ресурсов Ярославля.

Союз журналистов России подтверждает, что будет очень внимательно следить за каждым случаем правоприменительной практики в связи с новыми законами и при необходимости немедленно реагировать обращениями в соответствующие компетентные органы, а также предпринимать иные шаги по защите наших коллег.