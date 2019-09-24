Союз журналистов России планирует принять на форуме в Сочи международную хартию этики

Сен 24, 2019

Союз журналистов России планирует принять на национальном уровне Хартию журналистской этики, утвержденную ранее Международной федерацией журналистов. Об этом сообщил ТАСС глава СЖР Владимир Соловьев в преддверии Форума современной журналистики «Вся Россия», который открывается в Сочи в воскресенье:

Мы давно говорили о том, что нужно подкорректировать Кодекс этики журналиста. В итоге на 30-м конгрессе Международной федерации журналистов была принята хартия — по сути, это этический кодекс журналиста международного формата. Мы хотим ее принять на федеративном совете СЖР в рамках форума, чтобы каждый вступающий в Союз ознакамливался с ней и говорил, что он принимает ее пункты. Это очень важно.

Он также отметил, что 25 сентября на форуме состоится закрытое заседание административного комитета Международной федерации журналистов, вице-президентом которой недавно стал секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

Международная федерация журналистов (МФЖ) в июле 2019 года приняла новую глобальную Хартию журналистской этики, ее поддержали более полумиллиона представителей прессы со всего мира. Принятый МФЖ документ рекомендован для использования всем журналистским союзам, входящим в федерацию. Содержание хартии основано на Декларации принципов поведения журналистов 1954 года, которая в последний раз обновлялась в 1986 году. Как сообщается на сайте СЖР, документ состоит из преамбулы и 16 статей, он основан на базе международного права, в частности, Всеобщей декларации прав человека.

Источник: ТАСС
Вернуться назад

Вам будет интересно: