Союз журналистов России покинул Европейскую федерацию журналистов

Правление Союза журналистов России (СЖР) приняло решение покинуть Европейскую федерацию журналистов (ЕФЖ), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо председателя СЖР Владимира Соловьева президенту ЕФЖ Могенсу Блихер-Бьеррегарду.

По словам Соловьева, финансовое положение российского союза ухудшилось из-за пандемии, поэтому он больше не может платить членские взносы. Также европейское объединение, по мнению председателя СЖР, не сошлось с европейскими коллегами, так как их деятельность сосредоточена в основном на проблемах «членов Евросоюза или стран-кандидатов», которые «не имеют практического отношения к проблемам и задачам СЖР».

Руководитель международного отдела союза Тимур Шафир заявил, что прекращение членства в ЕФЖ — это «чисто технический процесс» и «не более чем оптимизация расходов». Однако он не назвал точную сумму членских взносов, добавив, что речь идет «о десятках тысяч евро».

По мнению Шафира, функции Европейской федерации журналистов и Международной федерации журналистов (МФЖ), где также состоит СЖР, «дублируются», поэтому правление российского союза посчитало «нецелесообразным» платить взносы в обе федерации.

Президент ЕФЖ Могенс Блихер-Бьеррегард подчеркнул, что российская организация — единственная, которая вышла из европейского объединения из-за экономических проблем и федерация «всегда готова пойти в таких вопросах навстречу коллегам». Он также добавил, что ЕФЖ — «независимая организация, а не филиал МФЖ». Эксперты, опрошенные «Ъ», полагают, что уход из европейского объединения может быть «политическим решением» и нежеланием СЖР поддерживать заявления ЕФЖ о ситуации с журналистами в Беларуси.