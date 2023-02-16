Союз журналистов России пообещал добиваться отмены статей о фейках и дискредитации армии

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев сообщил, что организация будет настаивать на отмене уголовной и административной ответственности по делам о распространении фейков и дискредитации российской армии. Однако начать добиваться отмены статей СЖР рассчитывает после окончания специальной военной операции на Украине.

Владимир Соловьев отметил, что СЖР два раза удалось добиться аннулирования штрафов для журналистов за «неправильные заявления по отношению к СВО».

4 марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки об армии России, который повлиял на освещение событий на Украине в СМИ и ограничил перечень источников и тем, доступных для использования при публичном обсуждении действий российской армии. Ряд СМИ заявил о временном прекращении работы из-за нового закона или был заблокирован.