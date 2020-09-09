Союз журналистов России присудил премию Джулиану Ассанжу

Союз журналистов России (СЖР) присудил премию «Солидарность» основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя союза Владимира Соловьева.

«Мы не сомневались, кому вручить эту премию. Мы решили вручить ее Джулиану Ассанжу - настоящему борцу за свободу слова», — сказал Соловьев.

Он отметил, что Ассанж свою жизнь положил «на алтарь борьбы за правду, за свободу слова». Сейчас основатель WikiLeaks находится в тюрьме, а в случае его выдачи США, ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь, напомнил председатель СЖР.

По словам Соловьева, присуждение премии Ассанжу говорит Западу о том, что СЖР «будет поддерживать людей, кто и про них правду пишет и говорит». Он отметил, что Ассанж уже проинформирован о награде и принял решение о передаче денежной части премии в пользу семей погибших журналистов.

Ассанж был арестован 11 апреля 2019 года после того, как посольство Эквадора выдало его британским правоохранительным органам.

В понедельник 7 сентября в Великобритании как минимум на три недели возобновились слушания по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.