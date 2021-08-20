Союз Журналистов России призвал остановить дискриминацию российских журналистов за рубежом

СЖР обратили внимание на притеснение российских журналистов в Великобритании и отметили, что это не имеет «ничего общего с декларируемыми британскими властями принципами приверженности свободе слова и распространения информации».

«Применение таких средств, как недопуск российских журналистов на официальные и открытые для прессы мероприятия, надуманные обвинения в распространении дезинформации, фактическое выдворение в 2019 году корреспондента ТАСС Игоря Броварника и его коллег под надуманным предлогом непродления рабочих виз, являются прямым бюрократическим и политическим вмешательством в профессиональную журналистскую деятельность и ведут к эскалации напряженности и взаимного недоверия между народами и странами», — говорится в сообщении.

В СЖР отметили, что меры, принятые в России в отношении британской журналистки BBC Сары Рейнсфорд, аналогичны действиям британских властей и «имеют целью указать британским властям на недопустимость подобной дискриминационной практики».

По информации Bloomberg, виза Рейнсфорд истекает 31 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия выдаст рабочую визу британской журналистке при условии, что Великобритания сделает то же самое для российского корреспондента.