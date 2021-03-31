Союз журналистов России рассказал, как российские СМИ пережили пандемию

40% редакций пришлось сократить десятую часть штата сотрудников, и только 1,8% медиа удалось избежать понижения зарплат. Данные были получены в результате исследования Союза журналистов России о влиянии пандемии на работу медийной отрасли. Результаты опроса огласил председатель СЖР Владимир Соловьев на презентации 30 марта. На мероприятии присутствовали главные редакторы, руководители и журналисты федеральных СМИ.

Всего в исследовании приняли участие около 400 журналистов из всех регионов страны. Преимущественное число опрошенных — сотрудники печатных изданий и представители интернет-СМИ. Около трети участников исследования сообщили о снижении тиражей и количества эфирного времени. Больше пятой части зарплаты потеряли 17,5% журналистов.

Пандемия ударила и по рекламным доходам. 86,4% редакций сообщили о сокращении числа рекламодателей и уменьшении ими бюджетов.

При этом треть опрошенных СМИ привлекали в 2020 году новые источники финансирования. Самые распространенные из них — гранты, пожертвования и госконтракты. 1,7% редакций пришлось брать кредиты. По данным исследования, в результате кризиса, вызванного пандемией, 44 региональных СМИ прекратили свою работу. В основном, это районные газеты.

Почти треть редакций получила в связи с пандемией поддержку от региональной власти. А 35,2% СМИ воспользовались мерами государственной поддержки после включения средств массовой информации в перечень отраслей, пострадавших от COVID-19.

Среди мер поддержки, которые медиа считают необходимыми в сложившейся ситуации, лидируют: финансирование, урегулирование почтовых тарифов, отмена штрафов за несвоевременную уплату налогов.

«Исследование позволило выявить болевые точки средств массовой информации. На основе полученных данных СЖР сформирует пакет мер, которые помогут редакциям преодолеть трудности, вызванные пандемией. И мы будем работать над тем, чтобы эту поддержку получило как можно большее число СМИ», — отметил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

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