Союз журналистов России вступился за уфимское СМИ UfaTime.ru

Союз журналистов России опуьликовал заявление по поводу ситуации с уфимским изданием UfaTime, которое оказалось на грани банкротства из-за судебного штрафа в 460 тысяч рублей.

Как сообщают журналисты издания, летом этого года UfaTime.ru разместил информацию с видео, на котором родители бьют своего ребёнка на глазах у прохожих. После выхода материала дело взяла на контроль Генпрокуратура России.

Однако, Роскомнадзор выявил в публикации нарушения.

«Но тут вмешался Роскомнадзор и потребовал… разрешение родителей на публикацию видео. На видео невозможно распознать, что это за мальчик, голоса искажены. Тем не менее суд счёл действия редакции незаконными и оштрафовал и предприятие, и главного редактора, и директора в общей сложности на 460 тысяч рублей. По итогам суда многие вопросы остались без ответа, – комментирует директор ООО «Уфатайм» Роман Садыкбаев. — Полумиллионный штраф обанкротит предприятие, и мы будем вынуждены оставить всех сотрудников и их семьи, в том числе с грудными детьми, без работы. Мы считаем, что в вопросах достижения справедливости не должно быть формального подхода. Особенно когда речь идёт о жизни и здоровье детей. Поэтому намерены до конца отстаивать свою правоту и подаём апелляцию».

В поддержку издания уже выступили коллеги и общественные деятели.

СЖР считает несопоставимой сумму штрафа с выявленным административным нарушением.

Несмотря на то, что в опубликованном видео, журналисты не предприняли всех мер для сокрытия идентификации несовершеннолетнего, они действовали в интересах общества с целью защитить ребёнка. Материал вызвал резонанс и стал поводом для вмешательства прокуратуры в ситуацию с неадекватным поведением родителей.

Учитывая все обстоятельства, можно расценивать этот случай, как инструмент экономического давления на издание, что ставит под угрозу журналистов, которые могут остаться без работы.