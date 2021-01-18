Союз журналистов России запустит «биржу труда» для работников СМИ

Союз журналистов России (СЖР) запустит «биржу труда» для работников СМИ, в том числе тех, кто потерял работу во время пандемии коронавируса. Об этом рассказал глава СЖР Владимир Соловьев:

В ближайшее время мы собираемся запустить своеобразную биржу труда для журналистов, потерявших работу во время пандемии. У нас есть большое количество резюме от наших коллег, которые ищут работу, и есть много запросов от СМИ, которые ищут журналистов. Мы хотим объединить запросы и совместно с HeadHunter на нашем сайте будем делать «биржу труда» для журналистов.