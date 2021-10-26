Союз журналистов СПб и ЛО написал обращение в Минюст для разъяснения закона об «иноагентах»

Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти составил обращение к Минюсту, чтобы ведомство разъяснило некоторые критерии закона об иностранных агентах.

— В обращении к Минюсту мы просим разъяснить некоторые моменты для понимания ситуации, связанной с законодательством. Документ составлен рабочей группой Союза журналистов Петербурга и Ленобласти, которая ведет работу в этом направлении уже давно, — прокомментировал председатель Союза СПб и ЛО Андрей Радин.

Союз просит уточнить следующие моменты:

1. В каких случаях и по каким критериям деятельность журналиста признается политической?

2. Каким образом устанавливается воздействие иностранного источника на журналиста в виде финансовой, имущественной или организационно-методической помощи?

3. Может ли быть воздействием иностранного источника участие журналиста в международных конференциях, семинарах, форумах?

4. …А получение международных денежных премий, наград, призов?

5. Вправе ли журналист в рамках гарантированного Конституцией РФ права граждан собирать и получать общественно значимую информацию (например, об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической обстановки), если на него не оказывалось воздействие иностранного источника?

6. …А для ведения судебных репортажей об указанных в перечне категориях преступлений, если на него не оказывалось воздействие иностранного источника?

7. Учитывая, что сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, является поводом для возбуждения уголовного дела, вправе ли журналист публиковать достоверные сведения, полученные от правозащитных организаций о возможном совершении воинских преступлений, если официальной информации из пресс-служб, прокуратуры и следственных органов по ней нет, если на него не оказывалось воздействие иностранного источника?

8. Вправе ли журналист публиковать сведения о ходе и результатах рассмотрения сообщений о преступлениях, которые расследуются органами ФСБ и СК, с разрешения уполномоченных сотрудников, если на журналиста не оказывалось воздействие иностранного источника?

9. Относится ли запрет к журналистам, получившим, по мнению Минюста, воздействие от иностранного источника, к публикации сведений о преступлениях, не относящихся к военной, военно-технической деятельности (например, о коррупционных преступлениях или крупных хищениях)?

Ранее Секретариат Союза журналистов СПб и ЛО опубликовал заявление по поводу внесения журналистов и изданий в реестр «иноагентов».

Напомним, СПЧ и Союз журналистов России подготовили поправки в закон — предлагают уведомлять «потенциальных» иноагентов за три месяца о риске включения в реестр и давать время на устранение нарушений. Отдельное положение касается физлиц: им могут разрешить не маркировать посты с личной информацией о себе.