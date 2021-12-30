Союз журналистов СПб и ЛО выпустил заявление о ликвидации «Мемориала»*

Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти опубликовал заявление председателя и членов секретариата правления по поводу ликвидации «Международного Мемориала»* и ПЦ «Мемориал»*.

«Судебные решения о ликвидации "Международного Мемориала"* и правозащитного центра "Мемориал"*, которые ранее были признаны НКО-иностранными агентами, являются политически мотивированными и наносят ущерб гражданскому обществу. За годы своей работы эти структуры продели огромную работу по сбору и сохранению научных данных о наиболее трагичных страницах отечественной истории XX века. Активисты "Мемориала"* выступают общественными защитниками на различных процессах. Ликвидация "Мемориала"* приведёт к ущемлению прав россиян на получение информации и возможности получить правовую защиту», — пишет Союз СЖ СПб и ЛО.

Заявление открыто для подписания.

Мосгорсуд удовлетворил иск столичной прокуратуры и принял решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»*. На заседании прокуроры заявили, что «Мемориал»* непрозрачно ведtт финансовую деятельность и систематически нарушает закон об «иноагентах». Также ПЦ «Мемориал»* припомнили сотрудничество с «ОВД-Инфо»** — в суде посчитали, что правозащитный центр поддерживал протестные акции.

Вчера Верховный суд РФ постановил ликвидировать «Международный Мемориал»* из-за отсутствия маркировок НКО-иноагента. Прокуратура обвинила организацию в «искажении исторической памяти о Великой Отечественной войне», создании «ложного образа Советского союза как террористического государства», попытках реабилитировать нацистских преступников и открытой поддержке запрещённых организаций. Сторона защиты отметила, что нарушение законодательства об «иноагентах» не может быть основанием для ликвидации и что причины для закрытия «Мемориала»* лежат не в правовой плоскости, а в политической.

*Внесены в реестр НКО-иноагентов

**Внесён в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов