Союз журналистов Татарстана призывает СМИ участвовать в акции «Даешь союз «бумаги» и «цифры»!»

Президиум Союза журналистов Республики Татарстан приглашает СМИ принять участие в акции «Даешь союз «бумаги» и «цифры»!», чтобы обсудить проблемы сохранения и развития печатной отрасли республики, а также возрождения интереса к чтению среди населения Республики Татарстан. ЖУРНАЛИСТ публикует текст этого обращения.

В Год цифровизации в Республике Татарстан президиум Союза журналистов РТ обращается к вам с призывом принять участие в акции «Даешь союз «бумаги» и «цифры»!».

Предлагаем коллегам в течение 2022 года на своих площадках обсудить и актуальные вопросы для издателей, СМИ, полиграфистов, распространителей печатной продукции, почты и иных структур, так как сегодня мультимедийность является неотъемлемой частью развития всех участников рынка СМИ, в том числе и печатного. В мире происходят масштабные цифровые трансформации, которые глубоко касаются и традиционных носителей знаний и информации - печатных газет и журналов, книгоиздания и других участников рынка. Необходимо принять этот вызов и повысить свою востребованность и конкурентоспособность в обществе.

Важно обратить внимание на социальную значимость печатной прессы, книг и их роль в системе информационной безопасности страны. Газеты и журналы в шаговой доступности необходимы для духовного, культурного и нравственного развития нашего общества, укрепления единого информационного пространства страны.

В условиях санкционного давления деятельность в этой сфере остро нуждается в прозрачных правилах игры, в том, чтобы властные структуры с учетом специфики работы в сфере издания газет, журналов, книг, их доставки, торговли, популяризации своевременно принимали решения, способствующие гармоничному союзу «бумаги» и «цифры». Роль печатного слова, его влияние на умы татарстанцев важно сохранить и поднять на новый качественный уровень.

Данная акция предусматривает широкое обсуждение на разных площадках - в печатных СМИ, на ТВ, радио, интернет-ресурсах - проблемы сохранения и развития печатной отрасли республики, а также возрождения интереса к чтению среди населения Республики Татарстан.

Призываем принять активное участие в акции «Даешь союз «бумаги» и «цифры!».

Предлагаемые для обсуждения вопросы, темы:

• Какие нужны законодательные инициативы на уровне России, Татарстана, чтобы печатная отрасль успешно развивалась (издание газет, журналов, книг, поддержка почты, сетей распространения и т.д.)?

• Как на деле осуществляется партнерство власти и структур, способствующих развитию чтения среди населения (библиотек, киосков прессы, издательств, книготорговли, книгораспространения, печатных СМИ и т.д.)?

• Почему и как снижение интереса к чтению неизбежно ведет к снижению уровня общекультурной и профессиональной компетентности населения?

• Какие факторы могут стимулировать появление новых точек по продаже прессы, книжно-печатной продукции (рассмотреть роль муниципалитетов, районных администраций в этом вопросе и т.д.)?

• Что говорят невропатологи и психиатры о пользе чтения на бумаге? Как оно развивает личность человека? Действительно ли чтение продлевает творческое долголетие?

• Какая она, национальная модель современной библиотеки? Какие современные формы работы с читателями существуют? Внедрение каких информационных технологий будет способствовать тому, что мы сохраним интерес населения к посещению библиотек? (На примере лучших библиотек Татарстана, России, мира.)

• Как, в каком размере госорганы выделяют средства на комплектование библиотечных фондов и подписку? Какова роль библиотеки в популяризации чтения?

• Как и кто в Татарстане вовлекает детей и подростков в процесс чтения, поддерживает интерес к чтению, любовь к литературе? (Опыт работы конкретных детсадов и школ по привлечению детей к чтению. Как он распространяется?)

• Известны ли вам необычные инициативы СМИ, отдельных библиотек, школ, людей, способствующие продвижению чтения? Какими могут быть новые площадки для чтения, кроме библиотек? (Например, чтение книг в поликлиниках, больницах, метро, детских домах и т.д.)

• Печатные газеты и журналы, книга и чтение в семье. Опросы среди известных успешных людей и школьников. Например, на тему «Какую роль сыграло чтение газет, журналов, книг в вашей жизни?»

По всем вопросам по акции «Даешь союз «бумаги» и «цифры»!» вы можете обратиться к Якуповой Венере Абдулловне — главному редактору газеты «Казанские ведомости», члену Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минцифре России, президенту Ассоциации издателей и распространителей печатной продукции PT.

Телефоны: 5626430, 89872902424 Электронный адрес - redkv@kazved.ru

Прошу вас также высылать по этому адресу свои работы, чтобы обобщить в конце года совместную работу по сохранению и развитию печатной отрасли в Республике Татарстан, стимулированию интереса к чтению среди населения Татарстана.