Союз журналистов Украины призвал власть не вмешиваться в редакционную политику СМИ

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) призвал представителей власти не вмешиваться в редакционную политику средств массовой информации, сообщил в понедельник председатель НСЖУ Сергей Томиленко на заседание Совета по вопросам защиты прав журналистов и свободы слова при президенте Украины.

«Обнародовать принципы, которыми руководствуется офис президента, делегируя представителей власти на телеэфиры или на интервью по запросам журналистов, и выступить с четкой позицией относительно уважения редакционной независимости СМИ и недопустимости вмешательства власти в редакционную политику медиа», - призвал власти Томиленко.

Он также призвал обнародовать «официальную аргументацию относительно резонансных обвинений общественного вещателя (телеканал «UA: Первый») в притеснениях».

«Темы свободы слова и справедливости на Украине чрезвычайно остро воспринимаются. И представителям власти стоит не закрываться в служебных кабинетах, а выходить на прямой диалог с журналистами и лично убеждать, что они ценят ценности свободы слова», — отметил Томиленко.

Ранее телеведущая программы «Обратный отсчет» на общественном телеканале «UA: Первый» Мирослава Барчук обвинила офис президента в том, что он давит на журналистов. По ее словам, офис президента «давно и жестко» контролирует присутствие на эфирах депутатов от парламентской фракции «Слуга народа». Причем, по ее мнению, часто представителей фракции подбирают не по профессионализму, а по лояльности к офису президента. Она отметила, что в последнее время офис президента стал действовать жестче именно в отношении журналистов и «выдвигает редакции условия и ставит ультиматумы о присутствии депутатов от «Слуги народа» на эфирах».

Представители главы государства все обвинения отвергли.