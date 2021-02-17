СЖР выразил свое мнение по поводу штрафа в 15 млн рублей URA.RU

Союз журналистов России заступился за уральское информагентство URA.RU. По решению суда порталу назначили штраф в 15 миллионов рублей. Это сумма компенсации экс-прокурору Чечни Мурату Залзаеву за новость об аварии с его участием.

«Мы готовы подключиться: наш центр защиты прав журналистов сможет поучаствовать в защите издания, если такая помощь потребуется», — сказал управделами Союза журналистов России, глава секретариата Денис Токарский.

В августе 2017 портал URA.RU опубликовал новость со ссылкой на другие СМИ о том, что «зампрокурора Урус-Мартановского района Чечни Мурат Залзаев стал участником ДТП в Грозном с двумя погибшими». Позже следствие установило виновным в аварии погибшего водителя другой машины. Мурат Залзаев подал иск в суд по обвинению в клевете портал URA.RU. По решению суда URA.RU должны выплатить 15 миллионов рублей Мурату Залзаеву. Юристы информагенства подали апелляцию в Верховный суд Чечни. Заседание пройдёт 18 февраля.

В защиту агентства уже высказались в Совете по правам человека при президенте РФ, Союзе журналистов России, в Госдуме и Центре по защите прав СМИ (организация внесена в реестр иноагентов).