Союзы журналистов не будут поддерживать задержанного издателя журнала «Флирт»

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что организация не окажет поддержку издателю журнала «Флирт» Дмитрию Зяблицеву.

Ранее он и еще семь человек были задержаны в Москве в рамках уголовного дела об организации занятия проституцией.

«Подобные журналы вряд ли можно назвать журналистикой, а тех, кто их издает, – журналистами. Это рекламные буклеты, пропагандирующие какие-то товары или услуги – в данном случае незаконные. Следствие и суд решат, насколько этот человек виноват и какого наказания он заслуживает», — сказал Соловьев.

С ним согласился и председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

«Там вообще никакой журналистики нет и не было. Это когда-то был рекламный журнал, насколько я понимаю. Речь идет об организации борделей», — пояснил он.

В прошлом Дмитрия Зяблицева уже судили за организацию проституции. В 2017 году он получил три года условно за организацию проституции с помощью своего журнала.