Союзы журналистов России и Белоруссии выступили против фейков и цензуры

Представители Союзов журналистов России и Белоруссии, а также Клуба главных редакторов и экспертов «Друзья-Сябры» провели сегодня, 13 мая, экстренную онkайн-конференцию, на которой обсудили инцидент с лишением съемочной группы «Первого канала» аккредитации в Белоруссии.

На встрече было принято решение создать совместную мониторинговую рабочую группу для отслеживания нарушений прав сотрудников СМИ. Она должна будет оперативно реагировать на случаи давления на журналистов, ограничения их деятельности.

Кроме того, стороны подписали общую Резолюцию. В ней говорится о недопустимости использования в материалах СМИ непроверенной информации, манипуляций, распространения фейковых сообщений.

«При этом мы считаем крайне важным соблюдать права журналистов и СМИ на свободное распространение информации, равно как и права наших граждан на свободный доступ к такой информации», — говорится в Резолюции, — «Профессиональные союзы наших стран призывают государственные органы оказывать содействие журналистам в получении достоверной информации, не допускать цензуры и репрессивных мер в отношении журналистов, разрешать неоднозначные ситуации путем переговоров».

Участники встречи еще раз обратились в МИД Белоруссии с просьбой восстановить работу корпункта «Первого канала» в Минске.

Напомним, 7 мая МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала» - корреспондента Алексея Кручина и оператора Сергея Панасюка аккредитации. Это произошло после выхода в эфир их сюжета о массовом заражении смерти людей в Белоруссии от коронавируса.