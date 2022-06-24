Союзы журналистов России и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве

В Луганске на медиафоруме «Журналистика без границ» председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и глава Союза журналистов ЛНР Леонард Свидовсков подписали соглашение о сотрудничестве.

В честь этого события «Почта России» даже выпустит коллекцию марок. На картинке будет изображено рукопожатие журналистов, окрашенное в цвета флагов.

Сам медиафорум в Луганске проходит с 23 по 24 июня. На нем собрались сотрудники СМИ для обмена опытом и обсуждения актуальной повестки. Среди спикеров — представители «Комсомольской правды», Первого канала, «Радио России» и так далее.