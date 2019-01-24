Создан алгоритм для фактчекинга в режиме реального времени

Разработчики из Университета Дьюка создали программу, которая позволит проверять факты в режиме реального времени — например, во время телеинтервью. Специалисты хотят протестировать алгоритм во время предвыборных кампаний в США.

Программа подключена в базам данных Politifact, Factcheck.org и The Washington Post. Это позволяет ей сразу указывать, соответствует ли то или иное утверждение действительности.

Профессор Билл Адейр опросил жителей США и заявил, что технология очень востребована:

Люди очень хотят проверку фактов на экранах. Я думаю, что телеканалы поймут свою выгоду.

Пока СМИ не заявили о своем желании протестировать алгоритм.

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