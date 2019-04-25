Создана ассоциация СМИ инициативы «Один пояс — один путь»

Российское информационное агентство ТАСС вошло в число учредителей Ассоциации информационного сотрудничества стран-участниц инициативы «Один пояс — один путь» (Belt and Road News Network, BRNN). Церемония создания организации прошла 23 апреля в китайской столице.

В ассоциацию вошли 182 медиаорганизации из 86 стран мира. При этом только 40 СМИ вошли в совет учредителей. Первое заседание этого органа прошло в штаб-квартире издания «Жэньминь жибао». Совет принял устав организации, а также официально запустил сайт BRNN и мобильное приложение.

Участники ассоциации будут обмениваться фото- и видеоконтентом, а также новостной информацией на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках. Кроме того, в рамках организации будут проходить ежегодные профессиональные форумы и конференции, а также различные медиатуры по странам инициативы «Один пояс — один путь». Участники ассоциации также выразили готовность совместно разрабатывать учебные программы по подготовке журналистов.