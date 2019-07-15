Создатели подкаста о финансах «Два по цене одного» запустили новый проект — «Деньги пришли»

Бывшие сотрудники «Медузы» и ведущие подкаста «Два по цене одного» Илья Красильщик и Александр Поливанов запустили новый проект о финансах «Деньги пришли». Партнёром подкаста стал «Альфа-банк», рассказал vc.ru Красильщик.

«Альфа-банку» принадлежит первый сезон подкаста, но у авторов полная свобода действий, рассказал Красильщик: «Мы не согласовываем контент, а держим в курсе». Финансовые условия сотрудничества с «Альфа-банком» Красильщик не раскрывает и говорит лишь, что обе стороны довольны партнёрством.

В первом сезоне запланировано 17 выпусков, первый будет записан 23 июля в открытом режиме, желающие смогут посетить его по предварительной регистрации. «Каждую неделю мы спорим, как правильно тратить деньги — сами мы это делать совершенно не умеем», — сказано в описании подкаста.

Красильщик — бывший издатель «Медузы», Поливанов — бывший заместитель главного редактора. Они выпускали подкаст «Два по цене одного» с апреля 2018 года, за это время вышло 47 эпизодов. Последний выпуск был опубликован 22 апреля 2019 года, в мае «Медуза» закрыла подкаст, объяснив это тем, что издание и создатели подкаста не смогли договориться об условиях сотрудничества.