Создателя «СПИД-инфо» оставил сотрудников с его кредитами и сбежал из России

Бывшие сотрудники газеты «СПИД-Инфо» утверждают, что ее создатель Андрей Манн заставил их взять кредиты и сбежал из страны.

Николай К., бывший управляющий издательского дома, рассказывает, что Манн вынудил его взять в кредит €700 тыс в «Эргобанке» в 2012 году. Манн выступил поручителем и залогодателем. Бизнесмен утверждал, что вовремя оплачивает кредит. В 2016 году Николаю пришло уведомление о том, что он должен банку более €1 млн с учетом пени.

Помощник директора Игорь Н., сообщает, что его тоже вынудили взять в кредит сначала 14 млн рублей, потом еще 80 млн — на «покупку» квартиры Манна, в которой тот жил и после продажи.

Газета «СПИД-инфо» ворвалась на российский рынок СМИ в начале 1990-х, быстро набрала миллионные тиражи. Тираж газеты в 1990-х годах доходил до 3 млн экземпляров. В 2017 году тираж составил 850 тысяч экземпляров. Выручка ООО «С-Инфо» за 2016 год составила 482 млн рублей.

В 2018 году Манн продал издание. В августе 2018 года новым учредителем и гендиректором ООО «С-Инфо» стал Юрий Нигмедзянов.