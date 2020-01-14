Тернии и звезды космической фотографии: вчера, сегодня и, может быть, завтра

Если вы думаете, что космонавты — обычные фотоюзеры, которые смутно представляют, для чего нужна та или иная кнопка, а камеру берут с полки раз в год, когда едут в отпуск, — то вы глубоко заблуждаетесь. Космонавты проходят основательную фотоподготовку и работают на уровне добротного профессионала, они прекрасно знают устройство фотокамер, умеют обращаться с ними, знают оптику и области применения разных объективов. Матрицу цифровой фотокамеры они чистят как заправские профессионалы. Хотя в невесомости это трудно из-за того, что на станции много пыли в воздухе: отсутствие силы тяжести, прижимающей пыль к горизонтальным поверхностям, влечет избыток ее в воздухе. Да, там есть фильтры и всегда работают вентиляторы, но на станции нет возможности создать некую стерильную беспылевую «чистую» комнату, чистую зону, в которой можно было бы спокойно почистить матрицу. Разумеется, космонавты умеют работать с графическими редакторами и обрабатывать снимки. Я спросил Федора Юрчихина, слетавшего в космос пять раз и девять раз вышедшего в открытый космос: как долго живут фотокамеры на орбите? Ответ меня удивил — оказывается, примерно через полгода матрица фотокамеры, эта пластинка полупроводника с десятками миллионов фотодиодов-пикселей, созданных сложнейшими процессами фотолитографии, эпитаксии, напыления, приходит в негодность. Она становится похожей на решето, получает множество дефектов. Причина — всепроникающая космическая радиация, пронизывающая космический корабль.

Что же снимают этой прекрасной фототехникой? В основном поверхность Земли и атмосферные явления — облака, тайфуны, извержения вулканов и прочие вещи, нужные тем, чьи интересы лежат в области физики атмосферы и изучения климата.

В объективы космических камер попадают детали модулей МКС и сами космонавты в повседневной орбитальной жизни, особенно когда они выходят в открытый космос. Первым человеком, вышедшим в открытый космос, был наш космонавт Алексей Леонов (1965 год). А рекордсменом является Анатолий Соловьев (16 выходов!). Получаются очень красивые снимки, они в первую очередь технические, по сути своей это фотофиксация работы космонавтов, но сама обстановка, свет, тени, фазы движения космонавтов часто создают картину завораживающую.