Тернии и звезды космической фотографии: вчера, сегодня и, может быть, завтра

Кто щелкает Луну и Землю
Как только человек преодолел притяжение Земли, то сразу захотел показать, как она смотрится из космоса. Первые космонавты использовали самые простые фото- и кинокамеры, доступные в то время, — Джон Гленн использовал «минольту», а Юрий Гагарин — до сих пор неизвестно, что он использовал и использовал ли вообще?
Космическую фотографию сегодняшнего дня можно разделить на две части. Первая — астрофотография, которая сейчас достигла невиданных успехов благодаря внеземному телескопу «Хаббл», ее задача — изучение далекого космоса, галактик и метагалактик, исследование пространства и времени для решения кардинальных космогонических проблем. Вторая часть — съемки земного и околоземного пространства, сделанные космонавтами на космических кораблях и космических станциях. Немного отдельно стоят фотографии, полученные с беспилотных космических аппаратов, отправленных к планетам нашей системы и в межзвездное пространство, — это снимки астероидов и далеких планет Солнечной системы. Сегодня Международная космическая станция, МКС (кстати, это самый дорогой космический объект в истории цивилизации, он стоит больше ста миллиардов долларов), оснащена первоклассной фототехникой. Уже несколько лет космонавты снимают камерами и объективами фирмы «Никон». К стене обитаемого модуля прикреплены топовые камеры и вся линейка оптики — от фишая до супертелевика в 800 мм фокусного плюс телеконвертеры, позволяющие еще больше увеличить фокусное расстояние этого монстра.
Если вы думаете, что космонавты — обычные фотоюзеры, которые смутно представляют, для чего нужна та или иная кнопка, а камеру берут с полки раз в год, когда едут в отпуск, — то вы глубоко заблуждаетесь. Космонавты проходят основательную фотоподготовку и работают на уровне добротного профессионала, они прекрасно знают устройство фотокамер, умеют обращаться с ними, знают оптику и области применения разных объективов. Матрицу цифровой фотокамеры они чистят как заправские профессионалы. Хотя в невесомости это трудно из-за того, что на станции много пыли в воздухе: отсутствие силы тяжести, прижимающей пыль к горизонтальным поверхностям, влечет избыток ее в воздухе. Да, там есть фильтры и всегда работают вентиляторы, но на станции нет возможности создать некую стерильную беспылевую «чистую» комнату, чистую зону, в которой можно было бы спокойно почистить матрицу. Разумеется, космонавты умеют работать с графическими редакторами и обрабатывать снимки. Я спросил Федора Юрчихина, слетавшего в космос пять раз и девять раз вышедшего в открытый космос: как долго живут фотокамеры на орбите? Ответ меня удивил — оказывается, примерно через полгода матрица фотокамеры, эта пластинка полупроводника с десятками миллионов фотодиодов-пикселей, созданных сложнейшими процессами фотолитографии, эпитаксии, напыления, приходит в негодность. Она становится похожей на решето, получает множество дефектов. Причина — всепроникающая космическая радиация, пронизывающая космический корабль.
Что же снимают этой прекрасной фототехникой? В основном поверхность Земли и атмосферные явления — облака, тайфуны, извержения вулканов и прочие вещи, нужные тем, чьи интересы лежат в области физики атмосферы и изучения климата.
В объективы космических камер попадают детали модулей МКС и сами космонавты в повседневной орбитальной жизни, особенно когда они выходят в открытый космос. Первым человеком, вышедшим в открытый космос, был наш космонавт Алексей Леонов (1965 год). А рекордсменом является Анатолий Соловьев (16 выходов!). Получаются очень красивые снимки, они в первую очередь технические, по сути своей это фотофиксация работы космонавтов, но сама обстановка, свет, тени, фазы движения космонавтов часто создают картину завораживающую.
Особая часть космической фотографии — это снимки на Луне. Лунная программа — это фантастическое достижение человечества — с 1969 по 1972 год было шесть экспедиций по американской программе «Аполлон», 12 землян провели на поверхности другой планеты несколько суток, провели разнообразные научные эксперименты, привезли десятки килограммов образцов грунта и почти 6000 фотографий. Для этой программы фирма «Хассельблад» модифицировала свой среднеформатный пленочный фотоаппарат с моторным приводом, а «Кодак» разработала четыре специальные пленки. Фотоаппараты крепились на пластину на груди скафандра, астронавты снимали практически вслепую, ибо на камере не было видоискателя (если бы и был, то как в него смотреть через стекло гермошлема скафандра?).
Есть конспирологическая версия, что американцы вообще не были на Луне и все это грандиозная мистификация, снятая в студии на Земле. Это явная чушь, потому что есть образцы лунного грунта, есть уголковые отражатели, установленные астронавтами на поверхности Луны, и эти отражатели уже полвека отражают лазерные сигналы с Земли. Кроме того, НАСА четыре года тому назад выложила в открытый доступ на Flickr все снимки. Практически все они необработанные, и каждый может видеть огромное количество технического брака в съемках. Тем ценнее те снимки, которые удались астронавтам. Классикой космической фотографии считаются «Восход Земли», снятый с борта «Аполлона-8», и снимок, сделанный командиром «Апполона-11» Нейлом Армстронгом, первым человеком, ступившим на поверхность другой планеты (скажем корректнее, другого астрономического объекта). Армстронг снял несколько кадров, как его коллега Эдвин «Базз» Олдрин спус кается на поверхность Луны.
Любой желающий может посмотреть снимки астронавтов и космонавтов в интернете — и у НАСА, и у Роскосмоса есть сайты с фотогалереями. Вы найдете их за пару кликов. Должен отметить, что сайт НАСА в части фотографий гораздо больше и информативнее. У нас же сплошь и рядом висит снимок безо всякого объяснения — кем снят, когда, что на снимке… Досадно! Хочется, чтобы наша космонавтика была представлена миру так же хорошо, как и американская!
Возможно, через несколько десятков лет пилотируемая космонавтика исчезнет, уступив место беспилотным кораблям под управлением искусственного разума, а может быть, ее ждет расцвет и большое счастливое будущее! В таком случае наши дети и внуки наверняка слетают в космос с камерой в руках, чтобы сфотографировать прекрасные виды из космоса, как это сделали уже 565 землян.