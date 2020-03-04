«Малая пресса не помирает. Она перестраивается»

14 февраля в Высшей школе журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета прошел 5-й фестиваль малой прессы. Журналисты и редакторы районных, муниципальных и корпоративных газет Санкт-Петербурга и Ленинградской области собрались на обсуждение настоящих и не очень тараканов.

Каждый раз мы пытаемся увести коллег из достаточно консервативного сегмента прессы куда-нибудь в светлое будущее. Ежегодно меняем номинации. Начинали с традиционных репортажей и интервью, потом потихоньку заговорили о работе с аудиторией и социальными сетями.

В 2020 году придумали три номинации. С «Лучшим аккаунтом в Instagram» не получилось, потому что пришло только три заявки. Журналисты чаще просто не ведут такой аккаунт. А кто ведет — пока не готов выдвигать свое детище на конкурс. Мы поторопились.

Зато свои всходы принес подробный разбор пабликов во «ВКонтакте» в 2019 году. На этот раз мы попросили прислать работы на номинацию «Цифры не врут (самый охватный и популярный материал)». И тут уже было из чего выбирать. Эксперты оценивали не только количество репостов, но и содержание материалов.

Победили «Ведомости Колпинского Городского Совета» за свой пост об ошибке коллег с «Пятого канала». Те в своем эфире сказали, что фашисты были «выбиты из Колпино». Какая разница — «из» или «из-под»… Разница есть для местных журналистов. Они лишний раз напомнили своим читателям историю города воинской славы. В итоге 354 лайка, 52 репоста и почти 10 тысяч просмотров в паблике с 5 тысячами подписчиков.

Директор «Агентства экспертного маркетинга NextMedia» Эльнара Петрова похвалила колпинскую газету за вовлечение пользователей в комментарии, осознанный пример работы с хайпом и предостерегла от риска создавать хайп ради хайпа. Она же отметила, что патриотические чувства вызывают поддержку у аудитории, тем более если они искренние.

Третья номинация — «Новый взгляд на старую тему». Было решено убедить коллег, что любую избитую тему можно и нужно повернуть по-новому. «Вести Стрельны», к примеру, умеют сами создавать яркие инфоповоды и проводить события, которые привлекают внимание аудитории. Главный редактор газеты Константин Чернэуцану рассказал, как они собрали жителей Стрельны в галерее Львовского дворца на дегустацию тараканов, личинок членистоногих и мастер-класс по их приготовлению. Была прямая трансляция в паблике, были восторги и удивления в комментариях. Хорошая и эксклюзивная тема, которую можно повторить в любом другом районе или пригороде Петербурга. Была бы фантазия.

Журналистам газеты «Коломяжские вести» надоело просто каждый год поздравлять жителей дома-интерната для престарелых и инвалидов с Днем пожилого человека. Вместо классического поздравления они рассказали читателям о мечтах бабушек и дедушек. Один герой мечтает найти подругу, уехать с ней куда-нибудь и вздыхает: «Никогда бы не женился на своей первой жене». Крутой поворот для избитой темы.

Победила в номинации «Новый взгляд на старую тему» выпускница СПбГУ Людмила Цупко из сосновоборской газеты «Маяк», которая с помощью инфографики продемонстрировала читателям, сколько горожане женились, разводились и рожали детей.

«Досталось» и корпоративным СМИ. Держит марку журнал «Мегабайт» Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). О традиционном студенческом выпускном они рассказали в новом для себя формате — комиксами. Раз надо, чтобы студенты читали журнал, — получите комикс.