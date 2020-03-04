«Малая пресса не помирает. Она перестраивается»

В Санкт-Петербурге прошел 5-й фестиваль малой прессы. Которая медленно, но верно перестраивается
14 февраля в Высшей школе журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета прошел 5-й фестиваль малой прессы. Журналисты и редакторы районных, муниципальных и корпоративных газет Санкт-Петербурга и Ленинградской области собрались на обсуждение настоящих и не очень тараканов.
Каждый раз мы пытаемся увести коллег из достаточно консервативного сегмента прессы куда-нибудь в светлое будущее. Ежегодно меняем номинации. Начинали с традиционных репортажей и интервью, потом потихоньку заговорили о работе с аудиторией и социальными сетями.
В 2020 году придумали три номинации. С «Лучшим аккаунтом в Instagram» не получилось, потому что пришло только три заявки. Журналисты чаще просто не ведут такой аккаунт. А кто ведет — пока не готов выдвигать свое детище на конкурс. Мы поторопились.
Зато свои всходы принес подробный разбор пабликов во «ВКонтакте» в 2019 году. На этот раз мы попросили прислать работы на номинацию «Цифры не врут (самый охватный и популярный материал)». И тут уже было из чего выбирать. Эксперты оценивали не только количество репостов, но и содержание материалов.
Победили «Ведомости Колпинского Городского Совета» за свой пост об ошибке коллег с «Пятого канала». Те в своем эфире сказали, что фашисты были «выбиты из Колпино». Какая разница — «из» или «из-под»… Разница есть для местных журналистов. Они лишний раз напомнили своим читателям историю города воинской славы. В итоге 354 лайка, 52 репоста и почти 10 тысяч просмотров в паблике с 5 тысячами подписчиков.
Директор «Агентства экспертного маркетинга NextMedia» Эльнара Петрова похвалила колпинскую газету за вовлечение пользователей в комментарии, осознанный пример работы с хайпом и предостерегла от риска создавать хайп ради хайпа. Она же отметила, что патриотические чувства вызывают поддержку у аудитории, тем более если они искренние.
Третья номинация — «Новый взгляд на старую тему». Было решено убедить коллег, что любую избитую тему можно и нужно повернуть по-новому. «Вести Стрельны», к примеру, умеют сами создавать яркие инфоповоды и проводить события, которые привлекают внимание аудитории. Главный редактор газеты Константин Чернэуцану рассказал, как они собрали жителей Стрельны в галерее Львовского дворца на дегустацию тараканов, личинок членистоногих и мастер-класс по их приготовлению. Была прямая трансляция в паблике, были восторги и удивления в комментариях. Хорошая и эксклюзивная тема, которую можно повторить в любом другом районе или пригороде Петербурга. Была бы фантазия.
Журналистам газеты «Коломяжские вести» надоело просто каждый год поздравлять жителей дома-интерната для престарелых и инвалидов с Днем пожилого человека. Вместо классического поздравления они рассказали читателям о мечтах бабушек и дедушек. Один герой мечтает найти подругу, уехать с ней куда-нибудь и вздыхает: «Никогда бы не женился на своей первой жене». Крутой поворот для избитой темы.
Победила в номинации «Новый взгляд на старую тему» выпускница СПбГУ Людмила Цупко из сосновоборской газеты «Маяк», которая с помощью инфографики продемонстрировала читателям, сколько горожане женились, разводились и рожали детей.
«Досталось» и корпоративным СМИ. Держит марку журнал «Мегабайт» Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). О традиционном студенческом выпускном они рассказали в новом для себя формате — комиксами. Раз надо, чтобы студенты читали журнал, — получите комикс.
Редакция «Вестника ЛАЭС» («АО «Концерн Росэнергоатом»») вместе с сотрудниками химического цеха подготовили эксперименты, которые можно сделать дома с детьми. Читатели теперь знают, как вылепить лизуна.
Коллеги из журнала «Автограф» (завод «Хендэ мотор мануфактуринг Рус») тоже стоят перед дилеммой искать новые форматы для старых тем: «Так у нас появилась рубрика «Один день с сотрудником», ее открыл материал «История одного расследования». Автор текста провел целый рабочий день вместе с ведущим инженером департамента контроля качества, а затем в новой для журнала форме рассказал сотрудникам о самых интересных эпизодах».
За пять лет проведения фестиваля уже можно говорить о тенденциях:
1) в районной и муниципальной прессе до сих пор живее всех живых рекорды и любимое многими «в ходе мероприятия», но штампов становится меньше и коллеги все-таки стараются находить и новый язык, и новые темы;
2) все чаще они стали менять свою верстку, заказывать студентам Высшей школы журналистики редизайн. Газет с современной версткой стало больше, сайты меняются медленнее;
3) приходит понимание алгоритмов и инструментов социальных сетей. Паблики района или округа становятся главной площадкой, газеты уступают свое прежнее лидерство;
4) количество паркетных и хвалебных публикаций уменьшилось.
На первых фестивалях журналисты чаще оправдывались: «Нас учредитель заставляет славословить, разве мы можем писать о проблемах». Мы убеждали, что самоцензура опаснее цензуры, что муниципальному образованию иногда только на руку, если газета пишет о проблеме, а потом о ее решении. Газеты маленького округа не должны восприниматься как предвыборная макулатура. Большое количество новых независимых депутатов (или от оппозиционных партий) на последних муниципальных выборах в Петербурге доказали, что избиратели не дураки и им хочется открытой и честной работы муниципальных образований. Боевые листки не помогли всем действующим депутатам. Группы округов в социальных сетях пользуются большей популярностью, чем газеты. Медленно, но верно маленькие газеты выносят на первые полосы проблемные публикации, дают слово читателям, публикуют их жалобы, острые вопросы. Это выгодно и газете, и депутатам. Так хотя бы можно работать, а не прикрывать отсутствие работы портретами начальства на первой полосе.
Малая пресса не помирает. Она перестраивается. Следующий фестиваль пройдет в феврале 2021 года.
Все ссылки на материалы победителей, доклады и презентации экспертов доступны в архиве фестиваля.