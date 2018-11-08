Памятник погибшим журналистам может появиться в Санкт-Петербурге

Памятник погибшим за правду и слово журналистам хотят установить в Северной столице. Об этом сообщает издание «Петербургский Дневник», ссылаясь на председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева:

Идея поставить памятник в Москве появилась давно у московского Союза журналистов, который не входит в Союз журналистов России. У нас сейчас как раз идут переговоры об их объединении. Думаю, как только это произойдет, мы сразу займёмся установкой памятника погибшим коллегам из России. Уже сейчас часть средств собрана, есть проект памятника на Арбатской площади. Мы эту идею будем дальше поддерживать. Если вдруг такая же идея появится и в Петербурге, мы тоже ее поддержим. Почему нет? Тем более, у нас нет отделения Союза журналистов России в Петербурге, но есть много желающих вступить к нам, поэтому мы думаем и его открыть в Северной столице. Дальше можно будет и о памятнике подумать.

За установку монумента выступают не только в России, но и в мире, отметил также Соловьев. Вчера президент Греции предложил установить памятник погибшим корреспондентам, репортерам и журналистам со всего мира рядом с некрополем в Афинах.

74 журналиста погибли в мире в 2018 году. В Москве, рядом с Центральным домом журналиста установили мемориальную доску и памятник погибшим советским военным корреспондентам.

Сама по себе идея памятника погибшим журналистам была озвучена еще в прошлом году. Об этом заговорил главный редактор «Московского комсомольца», председатель Московского союза журналистов Павел Гусев, выступая на Арбатской площади.

Фото: Петербургский дневник