На Неве другое НТВ

Об успехах корпункта к его 20-летию
В нашем цеху не принято хвалить коллег. Но бывают такие редкие коллеги, которых хочется поблагодарить за их труд. Тем более есть повод — петербургская редакция НТВ в этом году отмечает свое 20-летие. Их и будем поздравлять и благодарить. Но не по случаю юбилея, а за их ежедневную работу.
Не смотреть телевидение сегодня — не только норма, но и повод для гордости — мол, телевизора нет, на ТВ чернуха и пропаганда, я выше их. Я тоже хожу в гордецах, но при этом смотрю «Сегодня в Санкт-Петербурге» на сайте НТВ. Мне хочется быть в курсе того, что происходит в городе, — и эта программа дает мне полную картину. Но к этому обычному зрительскому мотиву добавляется профессиональный — мне приятно наблюдать, как качественная журналистика живет и здравствует.
Давайте разбираться, что такое качественные новости на сегодняшнем ТВ.
БЕЗ ПРОПАГАНДЫ
Когда в учредителях нет органа власти — журналистам проще. Будь в этих учредителях Смольный или правительство Ленинградской области — не видать бы зрителю ежедневных критических сюжетов о бездействии или равнодушии чиновников. Парламентские обозрения Алексея Чеботарева можно собирать в отдельный документальный фильм под названием «Из жизни депутатов». Корреспондент умудряется тонкой игрой слов не сползать из репортажа в фельетон, мастерски остается в новостном формате, но при этом так «подмигивает» зрителю, что тот, если догадливый, крякает от удовольствия. Легче становится обывателю, когда плохого депутата приложат культурно и по делу.
ПРО ЛЮДЕЙ
Мы все понимаем, что надо рассказывать про жизнь людей, но при этом чаще всего с экранов на нас смотрят политики и Филипп Киркоров. «Сегодня в Санкт-Петербурге», к счастью, не берет федеральную повестку, политикам воздает по заслугам, Киркоров живет в Москве — потому им остается делать самое, на мой взгляд, нужное для нашей
профессии дело — говорить и трубить о проблемах и бедах людей. Тут надо отдать должное продюсерам программы, которые умудряются находить не те проблемы, о которых в этот день говорят на всех экранах страны, а свой эксклюзив. Они не уходят в чернуху, они пытаются разобраться в этих проблемах, выслушать жертв и виновных, свести их мнения в одно русло.
Двухминутный сюжет собирается, судя по картинке, долго. По текстам, огромному количеству источников заметно, что журналист снимает сюжет о проблемах дольщиков или затопленных домов не для галочки. Традиционная для петербургской редакции НТВ картинка: корреспондента окружает толпа недовольных жителей, а тот, вместо чиновника, слушает их внимательно, не на бегу. Не звезда эфира приезжает к обиженным людям, не высокая комиссия, а такой же простой житель города или поселка. И все эти сюжеты собираются в общую картину наплевательского отношения чиновника к маленькому человеку, хоть сценарий для кино пиши. Эти сюжеты я называю «митингами». Приезд журналиста в буквальном смысле собирает маленький митинг и, кажется, вполне себе вписывается в формирование так нужного нам активного гражданского общества.
РУССКИЙ ЯЗЫК
При этом слово «критический» не очень подходит к стилистике этой программы. Тексты пишут такие высококлассные журналисты, что это скорее сюжеты зубастые, с фигой в кармане, сатирические, с намеком, вторым слоем. Это редкое счастье телезрителя и журналиста — наслаждаться в телевизионной картинке русским языком, слышать игру слов, ценить словарный запас корреспондента, замечать его подсказки и порой ехидные нотки. Казалось бы, в новостях не должно быть этой крамолы — не тот жанр. Но петербургской редакции НТВ тесно в новостном формате, и она перешагивает через него. Потому что там умеют делать и аналитику, и художественную публицистику.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕПОРТАЖИ
Давно вы встречали этот жанр в новостной повестке? «Сегодня в Санкт-Петербурге» держит марку старого доброго НТВ и порой включает в новости большие спецрепы, которые тянут на отдельные документальные проекты. Видимо, так сложились звезды, что в новостях работают профессионалы, которым узко в событийных информашках, корреспонденты давно выросли из информационных штанов и умеют, а главное, хотят заниматься большими форматами. При этом они остаются в новостях и делают эти новости не похожими на те, которые лепят конкуренты. Юлия Олещенко, к примеру, снимает в Забайкалье сюжет о петербургских офтальмологах. И шести минут мало.
На первом курсе Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ студенты по незнанию и недогадливости озираются на Познера и Дудя. Но стоит им показать «Сегодня в Санкт-Петербурге» — они, догадливые люди, приобретают себе других кумиров. Кумиры эти даже не знают, что наши студенты в числе своих любимых журналистов называют Юлию Олещенко, Марию Сапожникову, Катерину Правдину и многих других НТВшников. Теперь знают.
Эта вся ода не означает, что у коллег все круто. И у них бывают скучные сюжеты, и им никуда без криминала и чернухи. Но этой типичной для нашего ТВ картины в «Сегодня в Санкт-Петербурге» мало. Зато так много хорошего, что хочется и дальше оставаться их телезрителем.