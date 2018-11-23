На Неве другое НТВ

В нашем цеху не принято хвалить коллег. Но бывают такие редкие коллеги, которых хочется поблагодарить за их труд. Тем более есть повод — петербургская редакция НТВ в этом году отмечает свое 20-летие. Их и будем поздравлять и благодарить. Но не по случаю юбилея, а за их ежедневную работу.

Не смотреть телевидение сегодня — не только норма, но и повод для гордости — мол, телевизора нет, на ТВ чернуха и пропаганда, я выше их. Я тоже хожу в гордецах, но при этом смотрю «Сегодня в Санкт-Петербурге» на сайте НТВ. Мне хочется быть в курсе того, что происходит в городе, — и эта программа дает мне полную картину. Но к этому обычному зрительскому мотиву добавляется профессиональный — мне приятно наблюдать, как качественная журналистика живет и здравствует.

Давайте разбираться, что такое качественные новости на сегодняшнем ТВ.