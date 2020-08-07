СПЧ обратился в Google из-за блокировок YouTube-каналов российских СМИ

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил запрос руководству компании Google в связи с участившимися блокировками YouTube-каналов российских изданий.

Как пишет сайт совета, владельцы заблокированных каналов обращаются в СПЧ с жалобами. Издания утверждают, что действия YouTube противоправны и выглядят как попытка повлиять на свободу слова и свободу выражения мнений.

По правилам работы видеохостинга, перед блокировкой администрация сервиса присылает владельцу канала предупреждение, требует исправить нарушения. Более того, в письме видеохостинг ссылается на конкретные пункты условий использования YouTube, которые были нарушены.

В случае же с российскими каналами блокировки проходят без предупреждений. В ответах на запросы представителей СМИ администрация сервиса часто не поясняет основания блокировки или удаления аккаунтов.

За последние годы видеохостинг поместил около 200 русскоязычных каналов в «чёрный список». Так, Google заблокировал аккаунты информационных агентств Anna News и News Front и удалил профиль телеканала «Крым 24». А недавно в «бан» попал телеканал «Царьград». Как уточнили в Google, причиной этой блокировки было нарушение закона о санкциях (под санкциями США и ЕС находится основатель телеканала Константин Малофеев).