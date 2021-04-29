СПЧ обратился в МВД России после вызовов журналистов, освещавших несогласованную акцию 21 апреля

Апр 29, 2021

Советник Президента РФ, глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев направил письмо начальнику Главного управления МВД России по городу  Москве Олегу Баранову в связи с вызовами в полицию журналистов, освещавших несогласованную акцию в Москве 21 апреля. 

Обращение подготовила постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере после опросов в отношении журналистов телеканала «Дождь» Алексея Коростелева, радиостанции «Эхо Москвы» Олега Овчаренко и газеты «Комсомольская правда» Александра Рогозы. 

«Просим Вас поручить направить в адрес Совета информацию о причинах указанных действий сотрудников полиции в отношении журналистов», — говорится, в частности, в письме главы СПЧ.

Источник: СПЧ
 
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