СПЧ обратился в МВД России после вызовов журналистов, освещавших несогласованную акцию 21 апреля

Советник Президента РФ, глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев направил письмо начальнику Главного управления МВД России по городу Москве Олегу Баранову в связи с вызовами в полицию журналистов, освещавших несогласованную акцию в Москве 21 апреля.

Обращение подготовила постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере после опросов в отношении журналистов телеканала «Дождь» Алексея Коростелева, радиостанции «Эхо Москвы» Олега Овчаренко и газеты «Комсомольская правда» Александра Рогозы.

«Просим Вас поручить направить в адрес Совета информацию о причинах указанных действий сотрудников полиции в отношении журналистов», — говорится, в частности, в письме главы СПЧ.