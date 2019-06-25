СПЧ обратился в ОБСЕ из-за нападения на российских журналистов в Грузии

Совет по правам человека при президенте РФ обратился к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру из-за нападения на российских журналистов в Грузии. Об этом сообщается на сайте СПЧ:

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру в связи с нападением на российских журналистов в Грузии.

СПЧ приветствует тот факт, что в ОБСЕ уже осудили применение насилия в отношении журналистов во время акций протестов в Грузии и призвали грузинские власти незамедлительно расследовать произошедшее и привлечь виновных к ответственности.

Добавляется, что СПЧ считает важным объединить усилия для обеспечения безопасности российских журналистов, которые выполняют свои профессиональные обязанности за пределами РФ.

«Выражаю готовность к взаимодействию с вами в наблюдении за ходом расследований инцидентов, повлекших нарушения прав российских журналистов в Грузии и других странах», — написал глава СПЧ Михаил Федотов в обращении к Дезиру.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси напали на съемочную группу телеканала «Россия 24», нападавшие пытались избить корреспондента и оператора. В МИД РФ заявили, что Москва ждет реакции на это нападение от профильных международных организаций и НПО, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также требует от Грузии обеспечить безопасность российских журналистов и граждан РФ. В МВД Грузии заявили РИА Новости, что возбудили уголовное дело по статьям «о препятствии журналисткой деятельности» и «насилие».