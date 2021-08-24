СПЧ: Признание «Дождя»* иноагентом — законно

Глава СПЧ (Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека) Валерий Фадеев встретился с Романом Цыгановым — представителем департамента Минюста РФ, который отвечает за дела некоммерческих организаций. По словам Фадеева, комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере считает, что признание «Дождя»* иноагентом — законно.

Глава СПЧ сообщил ТАСС: «Если говорить о законе, то закон соблюден в полной мере, мы не обнаружили никаких нарушений законодательства в том, что касается включения телеканала «Дождь» в реестр иностранных агентов по двум критериям. Первый критерий — это распространение информации, публикаций, созданных СМИ-иноагентами, второй критерий — это получение финансирования из-за рубежа».

Член СПЧ Николай Сванидзе заявил «Интерфаксу», что Совет готовит поправки к закону об иностранных агентах: «Мы решили, что к этой задаче нужно подходить стратегически».

*Издание внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов