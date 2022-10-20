СПЧ призвал подготовить для СМИ правила работы во время военного положения

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал правительство оперативно подготовить правила работы для журналистов на фоне введения военного положения в новых регионах России.

«Надеюсь, что правительство России в ближайшее время определит единые и понятные правила работы в новых условиях, которыми будут руководствоваться представители СМИ. Члены Совета — глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев — готовы оперативно включиться в эту работу», — говорится в заявлении Фадеева, опубликованном в Telegram-канале Совета.

Напомним, 19 октября президент России Владимир Путин ввел военное положение на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях. В приграничных с Украиной регионах (Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области) был объявлен «средний уровень реагирования».