СПЧ призвал раскрыть обстоятельства дела Сафронова

Обвинение должно предъявить обществу суть дела советника главы «Роскосмоса», бывшего спецкорреспондента “Ъ” и «Ведомостей» Ивана Сафронова «хотя бы без деталей», уверен глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев. При этом в интервью «РИА Новости» он высказал мнение, что дело Сафронова не связано с его журналистским прошлым.

«Не думаю, что дело Сафронова связано с его публикациями. Полагаю, что будет что-то другое. Конечно, обвинение каким-то образом должно предъявить это обществу, не раскрывая тайны следствия и своих оперативных разработок. Но они должны что-то предъявить, чтобы общество поняло, в чем дело, хотя бы без деталей»,— сказал Фадеев.