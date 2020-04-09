СПЧ просит правительство поддержать СМИ

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выразил обеспокоенность положением медиаотрасли из-за падения рынка рекламы в СМИ в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении Совета.

СПЧ просит правительство страны снизить для СМИ размер страховых взносов с 30 до 15 процентов, как это сделано для предприятий малого и среднего бизнеса, а также уменьшить НДС на доходы от продажи электронных копий изданий (электронную подписку, платный доступ на онлайн-версии СМИ) до 10 процентов, по аналогии с НДС на доходы от продажи печатной продукции.

В издержках СМИ большую долю составляет заработная плата. Именно выплата зарплат стала трудноразрешимой задачей для огромного числа редакций. И именно здесь сейчас можно снизить нагрузку. Это забота не о бизнесе, а о сотрудниках СМИ. В ситуации вынужденной экономии десятки тысяч профессионалов могут остаться без работы, а общество – без надлежащего, взвешенного и объективного информирования о ситуации в нашей стране и во всем мире. Мы не должны этого допустить, - цитируют на сайте СПЧ главу Совета СПЧ Валерия Фадеева.

Совет также поддержал просьбы, ранее озвученные Союзом журналистов России и Национальной ассоциацией телерадиовещателей к правительству: введение на время карантина моратория на проверки по исполнению лицензионных условий; отмену отправки на хранение в ВГТРК обязательных экземпляров материалов, созданных по ее заказу; предоставление отсрочки на выплату арендных платежей государственным (муниципальным) арендодателям и внесение печатной продукции в перечень непродовольственных товаров первой необходимости (последнее предложение уже реализуют в регионах).

По словам председателя СЖР Владимира Соловьева, в ближайший год падение рекламного рынка может составить 30-50 процентов. Многие редакции, которые выживали за счет рекламы, могут из-за этого прекратить свое существование.