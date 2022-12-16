Клубная подписка «ЖУРНАЛИСТА» с расширенными возможностями!

При покупке премиум-пакета аудит сайта в подарок!
Прямо сейчас вы можете приобрести «Клубную подписку «ЖУРНАЛИСТА» с расширенными возможностями!
Она включает:
• Доставку в редакцию бумажной версии журнала (4 выпуска в год);
• Постоянный и неограниченный доступ к цифровой версии журнала (в формате pdf);
• Бесплатное участие в вебинарах «Журналиста» в 2023 году;
• Участие в мероприятиях Медиагруппы «Журналист» со скидкой в 50%;
• Участие в мероприятиях, деловых и образовательных поездках от партнеров Медиагруппы «Журналист» со скидкой в 10% или 15%;
• Доступ к закрытым статьям, переводным материалам, записям вебинаров и семинаров;
• Юридические консультации;
NEW! Наш подарок всем членам Клуба с годовым премиальным пакетом 2023 года – возможность подать заявку на БЕСПЛАТНЫЙ полноценный аудит вашего сайта или соцсетей!
Опытные эксперты проведут аудит ваших цифровых площадок: проверят ваш сайт или социальные сети для выявления основных ошибок, которые могут влиять на коммерческую эффективность:
• аудит структуры сайта: достаточно ли структура сайта понятна и логична как для пользователей, так и для поисковых роботов, повышает ли она шансы на успешное продвижение ресурсов;
• аудит контента сайта или соцсетей за последний месяц: какой контент генерит вам максимальные охваты и больше всего нравится аудитории;
• аудит юзабилити: насколько пользователям удобно находиться на сайте и пользоваться его функционалом, какова дочитываемость ваших материалов;
• аудит коммерческих факторов: в какой степени сайт или ваша группа в соцсетях решает задачу монетизации, какие инструменты вы еще можете использовать?
• аудит бренд-факторов: насколько ваш сайт или соцсети работают на увеличение узнаваемости вашей Медиагруппы.
Присоединяйтесь к профессиональному сообществу!
Вступить в Клуб можно на сайте по ссылке.
Или напишите нам на почту info@jrnlst.ru, и мы отправим вам счет на оплату.