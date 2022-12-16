Клубная подписка «ЖУРНАЛИСТА» с расширенными возможностями!

При покупке премиум-пакета аудит сайта в подарок!

Прямо сейчас вы можете приобрести «Клубную подписку «ЖУРНАЛИСТА» с расширенными возможностями!

Она включает:
•   Доставку в редакцию бумажной версии журнала (4 выпуска в год);
•   Постоянный и неограниченный доступ к цифровой версии журнала (в формате pdf);
•   Бесплатное участие в вебинарах «Журналиста» в 2023 году;
•   Участие в мероприятиях Медиагруппы «Журналист» со скидкой в 50%;
•   Участие в мероприятиях, деловых и образовательных поездках от партнеров Медиагруппы «Журналист» со скидкой в 10% или 15%;
•   Доступ к закрытым статьям, переводным материалам, записям вебинаров и семинаров;
•   Юридические консультации;

NEW! Наш подарок всем членам Клуба с годовым премиальным пакетом 2023 года – возможность подать заявку на БЕСПЛАТНЫЙ полноценный аудит вашего сайта или соцсетей!

Опытные эксперты проведут аудит ваших цифровых площадок: проверят ваш сайт или социальные сети для выявления основных ошибок, которые могут влиять на коммерческую эффективность:
•   аудит структуры сайта: достаточно ли структура сайта понятна и логична как для пользователей, так и для поисковых роботов, повышает ли она шансы на успешное продвижение ресурсов;
•   аудит контента сайта или соцсетей за последний месяц: какой контент генерит вам максимальные охваты и больше всего нравится аудитории;
•   аудит юзабилити: насколько пользователям удобно находиться на сайте и пользоваться его функционалом, какова дочитываемость ваших материалов;
•   аудит коммерческих факторов: в какой степени сайт или ваша группа в соцсетях решает задачу монетизации, какие инструменты вы еще можете использовать?
•   аудит бренд-факторов: насколько ваш сайт или соцсети работают на увеличение узнаваемости вашей Медиагруппы.

Присоединяйтесь к профессиональному сообществу!

Вступить в Клуб можно на сайте по ссылке.

Или напишите нам на почту info@jrnlst.ru, и мы отправим вам счет на оплату.

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от
16 декабря 2022

Дек 16, 2022

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