Клубная подписка «ЖУРНАЛИСТА» с расширенными возможностями!

Прямо сейчас вы можете приобрести «Клубную подписку «ЖУРНАЛИСТА» с расширенными возможностями!

Она включает:

• Доставку в редакцию бумажной версии журнала (4 выпуска в год);

• Постоянный и неограниченный доступ к цифровой версии журнала (в формате pdf);

• Бесплатное участие в вебинарах «Журналиста» в 2023 году;

• Участие в мероприятиях Медиагруппы «Журналист» со скидкой в 50%;

• Участие в мероприятиях, деловых и образовательных поездках от партнеров Медиагруппы «Журналист» со скидкой в 10% или 15%;

• Доступ к закрытым статьям, переводным материалам, записям вебинаров и семинаров;

• Юридические консультации;

NEW! Наш подарок всем членам Клуба с годовым премиальным пакетом 2023 года – возможность подать заявку на БЕСПЛАТНЫЙ полноценный аудит вашего сайта или соцсетей!

Опытные эксперты проведут аудит ваших цифровых площадок: проверят ваш сайт или социальные сети для выявления основных ошибок, которые могут влиять на коммерческую эффективность:

• аудит структуры сайта: достаточно ли структура сайта понятна и логична как для пользователей, так и для поисковых роботов, повышает ли она шансы на успешное продвижение ресурсов;

• аудит контента сайта или соцсетей за последний месяц: какой контент генерит вам максимальные охваты и больше всего нравится аудитории;

• аудит юзабилити: насколько пользователям удобно находиться на сайте и пользоваться его функционалом, какова дочитываемость ваших материалов;

• аудит коммерческих факторов: в какой степени сайт или ваша группа в соцсетях решает задачу монетизации, какие инструменты вы еще можете использовать?

• аудит бренд-факторов: насколько ваш сайт или соцсети работают на увеличение узнаваемости вашей Медиагруппы.

Присоединяйтесь к профессиональному сообществу!

Вступить в Клуб можно на сайте по ссылке.

Или напишите нам на почту info@jrnlst.ru, и мы отправим вам счет на оплату.