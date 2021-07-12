Как «Аргументы и факты» используют свой региональный ресурс в спецпроектах

Так, вместе с компанией Greenway запустили проект «Зеленый двор» по благоустройству придомовых территорий в крупных городах нашей страны. Дворы выбрали те, где живут преимущественно люди преклонного возраста, а инициативные жители нацелены на благоустройство. И теперь силами сотрудников региональных редакций «АиФ» приводим в порядок, озеленяем и благоустраиваем эти дворы, чтобы они становились чище и уютнее, а людям, живущим там, находиться во дворе было приятно и радостно.

В спецпроекте «Зеленый двор» участвуют представительства издательского дома в Краснодаре, Иркутске, Саратове, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Челябинске, Красноярске, Махачкале, Санкт-Петербурге. Везде мы заручились поддержкой местных властей, без которой проект реализовать было бы невозможно. Районные и городские администрации не только согласовали работы по благоустройству, но и оказывают содействие и помощь в воплощении наших планов.

К проекту привлекли также специалистов по ландшафтному дизайну, урбанистов — их помощь была необходима, чтобы спланировать озеленение дворов, выбрать растения, которые будут в них лучше расти, правильно определить места отдыха.

На создание дворовых цветников вдохновляют нас и сами жители. Они вышли на помощь на первой же акции проекта. Вместе с аифовцами высаживали цветы и кусты, вешали скворечники и кормушки для птиц, красили лавочки. Совместный труд объединил представителей разных поколений, в том числе соседей, которые прежде даже не общались друг с другом.

«Для каждого двора, где реализуется проект, он стал целым событием — сплотил жильцов, подарив положительные эмоции и желание продолжать заботиться о своем дворе, — рассказывает 1-й заместитель генерального директора издательского дома «АиФ» Марина Мишункина. — Мы очень рады, что нашу идею поддержали жители. Возможно, проект перерастет в стихийное движение по благоустройству и озеленению дворов уже собственными силами жильцов».

Наше «собачье дело»

Немного раньше, в 2019 году, к 40-летию «Аргументов и фактов» мы решили высадить аллеи во всех регионах присутствия издательского дома.

Как это было в Туле, вспоминает директор — главный редактор «АиФ в Туле» Олеся Степанова:

«40-летие «АиФ» совпало с 20-летием «АиФ в Туле», и наша редакция готовилась к высадке деревьев с особым подъемом. Попросили тогдашнего главу городской администрации Евгения Авилова выделить хорошее место, где бы мы в перспективе могли проводить свои мероприятия и встречи с читателями. Через пару дней он пригласил нас на рабочее совещание в администрацию, где сказал: «Будем делать сквер в честь 20-летия «АиФ в Туле». А мы в свою очередь предложили установить в нем скульптуру собачки АиФки с газетой в зубах — символа «Аргументов и фактов».

С этого момента началась информационная кампания подготовки к двойному юбилею. Чиновники на своем сайте и в нашей газете отчитывались о проведении работ — замене покрытия в сквере, установке бесплатного wi-fi, закупке и брендировании логотипом «АиФ» скамеек, установке видеокамер для обеспечения порядка, высадке цветов и кустарников на клумбах. И, конечно, о бережном уходе в питомнике за крепеньким дубом — символом стойкости, долголетия, мудрости и духовной силы. Он теперь растет в центре основной клумбы сквера.

Появились в нем и наша аллея, и наша собачка АиФка. Жители Тулы и области, а также посещающие город туристы любят фотографироваться с ней сами и фотографировать детей.

Открытие сквера стало главным событием двойного юбилея. На торжество пришли школьники, студенты, в том числе факультета журналистики нашего университета, а также ветераны Великой Отечественной войны, региональные лидеры политических партий, представители правительства и бизнес-сообщества региона. Все сказали немало добрых слов. Так в Туле появился символ журналистского профессионализма. А в федеральном «АиФ» — информация об открытии первого в стране сквера «Аргументов и фактов» и первого в Тульском регионе сквера, посвященного СМИ».

Кстати, через год у АиФки из пасти украли газету. Две недели тульские полицейские искали похитителя. А местные СМИ упражнялись в остроумии по поводу тяги народа к просвещению, отслеживали историю поиска. В итоге газету нашли, вернули на место и закрепили покрепче.

Появление сквера в Туле дало толчок развитию офлайн-проектов. Теперь сотрудники регионального представительства проводят здесь субботники, зарядки с «АиФ» и ассоциацией «Зрелость», встречи с читателями. А сейчас готовят новое большое мероприятие. Оно пройдет, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

Когда малых дел много

Благотворительный фонд «АиФ». Доброе сердце» в 2020 году выиграл президентский грант с проектом «Малыми делами богата Россия», цель которого — «открыть глаза» журналистскому сообществу в регионах на процессы, происходящие в сфере некоммерческих инициатив, показать социальную значимость реализуемых в ней проектов и познакомить с неравнодушными людьми, работающими в НКО.

К реализации этого проекта подключились журналисты «АиФ» в 50 регионах. Они не только сами отправляются в НКО, чтобы рассказать читателям об их важных делах, но и организовывают местных журналистов, проводя пресс-туры. При непосредственном знакомстве наши коллеги проникаются подвижничеством людей, по собственной инициативе помогающим больным детям или пожилым людям, малообеспеченным семьям или трудным подросткам, развивающим технические навыки детей или экологические проекты.

Сейчас завершены два этапа проекта. О 45 инициативах некоммерческих организаций вышло свыше 450 материалов в местных СМИ и блогах.

Пресс-туры продолжаются, и все публикации, подготовленные по их итогам, автоматически становятся участниками конкурса журналистского мастерства «Большое дело малых инициатив». Конкурсная комиссия уже начала работу.

«Мы видим, с каким энтузиазмом наши региональные журналисты включились в проект, — делится замруководителя службы региональных коммуникаций «АиФ» Дмитрий Медведев. — Это говорит о том, что «АиФ» — единая команда, для которой социальная ответственность журналистики — не пустой звук. Возможность помочь тем, кто помогает, вдохновила всех».

Мастерство и продвижение — залог внимания

Цифровизация нашей жизни способствовала тому, что «писателями» стали все, в том числе люди, не владеющие элементарными навыками построения текстов и плохо знающие правила русского языка. И если поначалу этот мощный, но мутный информационный поток привлекал своей новизной, то сейчас люди устали от непрофессиональных материалов с непроверенными фактами. И вновь потянулись к серьезным изданиям, поскольку нашей информации можно доверять и излагается она грамотно, не вызывая раздражения от ошибок и неточностей.