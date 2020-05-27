Спецпроект как способ трудоустройства для студента

Одними текстами и сюжетами на факультете журналистики сыт не будешь. Студент должен уметь придумать, организовать и провести специальный проект. Тогда его возможности трудоустройства увеличатся — можно будет пойти на работу к тем коммерческим и некоммерческим организациям, с которыми ты сотрудничал. Преподаватель кафедры цифровых медиакоммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Егор Королев советует учитывать шесть моментов при подготовке спецпроекта.

НЕ ЗАНИМАТЬСЯ ПРОЕКТОМ «ДЛЯ ГАЛОЧКИ»

«Галочка» для студента — это оценка на экзамене. Из-под палки ничего хорошего не выйдет, все-таки больно. Рассчитывать на то, что начинающие журналисты сами возьмутся за дело, сложно, таких бодрых энтузиастов раз-два и закончились. Преподаватель, конечно, должен дать задание, показать примеры реализованных проектов на других факультетах, в больших и маленьких СМИ. Но вожделенный зачет не должен стать единственной или главной целью. Студентам надо понять, что вся эта «заварушка» нужна им для приобретения новых навыков, развития «мускулатуры», чтобы потом себе в портфолио вписать — провел, организовал, умею.

ВЫХОДИТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ УНИВЕРСИТЕТА

Часто спецпроекты глохнут из-за ограничения своей географии и приложенных усилий. Так легче — придумать что-нибудь быстрое в своей альма-матер — и с глаз долой. Под крышей родного университета тоже можно проводить фестивали и акции, но лучше расширять границы. В 2019 году студенты кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ взялись за проведение конкурса научно-популярной журналистики «Медиана» и позвали на него учащихся других подразделений нашего большого вуза. Впервые за эти годы в институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» пришли студенты факультета психологии, математико-механического, института наук о Земле. В этом году на конкурс уже приглашаются поклонники научно-популярной журналистики из других петербургских вузов. Расширение связей и социальных контактов — возможно, самое приятное в этом деле.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛИЧНЫЕ КОНТАКТЫ

Если у первокурсников пока мало своих источников, то можно им помочь. Иногда и третьекурсникам. Я два года назад пригласил в институт руководителя благотворительной общественной организации гражданского просвещения «Дом проектов». Она рассказала о том, чем они занимаются, что им нужна молодежь, — и завертелось.

Еще надо покопаться в личных контактах студентов — у многих оказываются интересные и полезные знакомые, родители. На профильных факультетах редко пока дают домашнее задание по развитию «партнерки», а сегодня в СМИ без этого никуда. И «партнерить» надо уметь, и зарабатывать на этом деньги. Проще начинать со своего окружения.

БОЛЬШЕ «СОЦИАЛКИ»

Начинающие журналисты часто хотят писать на тему культуры. Не сразу они убеждаются, что в этой сфере и без них хватает идей. Это не значит, что нельзя браться за сотрудничество с музеями или театрами. Можно. Это значит, что дефицит испытывает «социалка». И студенты здесь должны пригодиться и научиться той самой «социальной ответственности».

Наши учились вместе с «Домом проектов». В своем медиа «Развилка» они запустили спецпроект «За старшего», поведали своим читателям о бодрых бабушках и дедушках. Потом оказалось, что бабушками их лучше не называть — некоторые могут обидеться, не у всех есть внуки. И «пожилые» — тоже не самое удачное слово. Эксперты предложили канцелярское, но нейтральное «люди старшего возраста». Сразу появилась героиня, которая стояла на Среднем проспекте Васильевского острова, вязала коврики и продавала их, чтобы помочь своим внукам. Студенты впервые в своей практике взялись за благотворительную акцию, прямо на парах научились конструировать коробки для сбора вещей и позже передали героине продукты и деньги.

Рубрика «За старшего» пополнилась спецпроектом «9 кругов старости», в котором «люди старшего возраста разбивают в пух и прах наши страхи старения». Мария Шпакова развенчивала страхи неприятия своих внешних изменений, старческой немощности и много других стереотипов. Тема зазвучала по-новому. Было полезно.

СОТРУДНИЧАТЬ СО СМИ

Другой социальный проект был посвящен выпускникам детских домов. И опять Мария Шпакова с товарищами собрала истории людей, которые устраивались и приспосабливались к взрослой жизни после не самого прекрасного детства. Мы все были удивлены тому, как героям было сложно и как они стремились и стремятся к преодолению этих сложностей. Такие примеры вдохновляют и позволяют обернуться на свой опыт. Ребята предложили очерки и интервью для газеты «Петербургский дневник». СМИ получило хорошие лонгриды, студенты пополнили портфолио, а главное — про их героев узнали еще больше читателей

ПУБЛИЧНО ЗАЩИЩАТЬ ПРОЕКТЫ

Чтобы не было «головокружения от успехов» — необходимо выйти на открытый зачет или экзамен. Мы с коллегами зовем на такие сборы экспертов, чтобы студенты получили «обратную связь» не только от преподавателя. Заодно практикуем навык публичного выступления. Это удивительно, но не все выпускники профильных факультетов умеют достойно, лаконично и ярко поведать миру о своем материале. Отдельного предмета для этих целей нет, а публичные защиты спецпроектов позволяют проверить себя в «поле». Мне кажется, будущий журналист должен уметь держать внимание аудитории.

Лепить и «мутить» спецпроект все веселее обычной пары на журфаке. Когда удается кому-то помочь — студент понимает значимость нашей профессии. В СМИ не так много вакансий, их больше как раз у общественных организаций, в коммерческом секторе. В любом спецпроекте можно найти себя и свою нишу. Сегодняшний выпускник факультета журналистики должен предложить своему работодателю не просто портфолио с материалами, но еще и с реализованными акциями, конкурсами, фестивалями. Больше навыков — больше опыта — больше зарплата. Кто ж откажется.