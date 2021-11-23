Спецкор издания Readovka Василий Крестьянинов покинет Россию из-за давления силовиков

Спецкорреспондент издания Readovka Василий Крестьянинов покинет Россию из-за давления силовиков.

15 сентября Крестьянинов стал свидетелем ДТП, а когда пришел давать показания свидетеля в ОВД по Мещанскому району, ему начали угрожать сотрудники ФСБ. «Заявили, что уже несколько недель следят за ним (физически и в соцсетях), процитировали сообщения из мессенджеров, пересказали историю браузера. Пообещали устроить проблемы не только ему, но и его родственникам, если он откажется сотрудничать с ФСБ. Вася отказался», — пишет Readovka.

Каким образом ФСБ связана с ДТП и почему Крестьянинову угрожали, издание не уточняет. Возможно, давление связано с тем, что в последние месяцы Крестьянинов освещал митинги и громкие простестные акции, в том числе перформанс Павла Крисевича. Сейчас журналист находится в Грузии.