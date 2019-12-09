Спецкора «Новой» Илью Азара оштрафовали на 300 тысяч рублей из-за шествия 31 августа

Мещанский суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей специального корреспондента «Новой» и муниципального депутата Хамовников Илью Азара из-за шествия 31 августа. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Из-за участия в акции полицейские составили на него протокол о повторном нарушении правил митингов (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Инициаторы шествия в поддержку фигурантов «московского дела» не согласовывали акцию с мэрией, однако в день митинга задержаний не было.

Для составления протокола Азара задержали спустя несколько дней: полицейские забрали его в отделение с лестничной площадки, оставив его двухлетнюю дочь одну с открытой входной дверью. В московском Следственном комитете впоследствии не нашли в этом нарушений, несмотря на более 80 тысяч подписей под петицией на Change.org.

Суд отказался учитывать доводы Азара о том, что мероприятие не подлежало согласованию и достаточно было уведомления. Указания Азара на неправомерность задержания суд также не стал рассматривать. Сторона защиты намерена обжаловать приговор. «Наказание слишком строгое», — сказала адвокат Татьяна Молоканова.

В ноябре суд также взыскал с Ильи Азара 400 тысяч рублей по иску семьи проректора МГИМО Наталии Кузьминой. Их претензии вызвала статья журнала Азара «Мох», в которой Кузьмины назывались причастными к «рейдерским захватам» и незаконному сносу зданий в Москве.

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