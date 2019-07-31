Спецкорр «Русского репортера» опровергла сообщения о закрытии журнала

Журналистка Марина Ахмедова сообщила в своем Telegram-канале, что издания «Русский репортёр» и «Эксперт», которые входят в обанкротившийся холдинг «Эксперт», продолжат работу:

Ни «Эксперт», ни «Русский Репортер» не собираются закрываться. Мы работаем. А кто-то в это время хоронит бумажные издания. Уже на протяжении многих лет. А они все не умирают и не умирают. И каждый автор анонимного телеграм-канала втайне мечтает когда-нибудь быть опубликованным на бумаге.

О том, что «Русский репортер» продолжит издаваться, несмотря на банкротство медиахолдинга «Эксперт», сообщил также главный редактор журнала Виталий Лейбин:

Ничего с ним [журналом] не будет. Все хорошо, он продолжит издаваться.

Причиной банкротства холдинга стала задолженность «Транскапиталбанку», который выдал медиахолдиингу кредит в 2013 году. Группа „Эксперт“» не смогла погасить долг в 55 млн рублей.

Суд назначил временного управляющего. Следующее заседание состоится 16 января 2020 года.

Фото: Андрей Махонин / Ведомости