Один раз пишем — семь раз сокращаем и вычищаем

Речевые клопы и СМИ как источник заражения
Любой текст всегда можно улучшить с помощью очень простого приема — решительно сократив его и заменив заковыристые слова на человеческие. Думаете, это преувеличение? Да, эмоциональные выражения, оценочные суждения, уместные сравнения и яркие, неизбитые метафоры украшают и речь, и художественный текст. Но неправильные и избыточные слова и обороты в предложении — «как клоп на белой блузке», говоря словами великой Фаины Георгиевны Раневской.
На практике это выглядит так.
АВТОР:
Приступая к разработке проекта интерьера, дизайнеры рассматривают концепцию оформления дома в ключе удобства для хозяина.
РЕДАКТОР:
Разрабатывая проект, дизайнеры стараются сделать интерьер дома максимально удобным для жильцов.
АВТОР:
Тренер озаботился оптимальным подходом к решению проблемы психологического состояния игрока…
С трудом находим смысл:
Тренер постарался справиться с психологическим состоянием игрока.
АВТОР: Всем известно, что в настоящее время все больше людей страдают нарушениями сна, что подтверждает и статистика.
Тезис «всем известно» спорен и бездоказателен. Выражение «в настоящее время» — устойчивый штамп, не несущий никакой информации. Его тоже можно смело выбрасывать.
РЕДАКТОР: Статистика сообщает: за пять лет количество людей, страдающих нарушениями сна, увеличилось втрое. (Автору указать конкретные данные.)
Еще одна типичная ошибка — добавление лишних слов в устойчивые обороты.
• Мы понимаем о том, что…
• Мы показываем о том, что…
• Нужно пояснить о том, что…
• Уточняем о том, что…
О чем-то можно мечтать, думать, рассказывать.
Понимать — что?
Показывать — что?
Пояснять — что?
Уточнять — что?
О том здесь лишнее.
• Мы понимаем, что…
• Мы показываем, что…
• Нужно пояснить, что…
• Уточняем, что…
Увы, часто средства массовой информации становятся источником таких «речевых клопов». Автор написал или сказал — редактор не исправил — читатель-слушатель подхватил.
ПРЕДЛОГИ ХОДЯТ ПАРОЧКАМИ
Приходилось вам слышать и читать такое?
• Мы выехали с Москвы рано утром.
• Он приехал с Владивостока.
• Мы с района на окраине города.
Наверняка. Ошибка очень распространена. Хотя правило простое: предлог «из» антонимичен предлогу «в» и составляет с ним своеобразную пару. Предлог «с» антонимичен предлогу «на». И тоже очень просто запомнить эту парочку.
в — из
с — на
• в город — из города
• в район — из района
Варианты «с города», «с района» — просторечные.
СПРАШИВАЕМ ИЛИ ОТВЕЧАЕМ?
Заголовки в текстах могут вопрошать или давать ответ. И даже если вопрос риторический, то есть не требующий ответа, в нем уже есть намек на какой-то вывод или рассуждение. Например: «А если это любовь?»
Так когда же знак вопроса необходим?
• Как сделать ванную комнату уютнее и комфортнее?
• Сколько стоит ремонт в стиле ар-деко?
• Какие материалы выбрать для отделки фасада дома?
Все эти вопросы требуют, конечно, соответствующего знака в конце предложения. Но при условии, что вы их задаете кому-то и рассчитываете получить ответ. Если же это заголовки статей, в которых вы сами дадите подробную информацию на заявленную тему, знак вопроса не нужен.
• Как сделать ванную комнату уютнее и комфортнее
• Сколько стоит ремонт в стиле ар-деко
• Какие материалы выбрать для отделки фасада дома
Заголовок готов, теперь пишем статью, объясняя всё хорошим языком. А потом перечитываем, вычищаем, сокращаем...
ПОСТСКРИПТУМ:
Кстати, а вы были в отпуске этим летом? Или в отпуску? В отпуске — вариант предпочтительный, в отпуску — допустимый, но разговорный