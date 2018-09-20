Один раз пишем — семь раз сокращаем и вычищаем

Любой текст всегда можно улучшить с помощью очень простого приема — решительно сократив его и заменив заковыристые слова на человеческие. Думаете, это преувеличение? Да, эмоциональные выражения, оценочные суждения, уместные сравнения и яркие, неизбитые метафоры украшают и речь, и художественный текст. Но неправильные и избыточные слова и обороты в предложении — «как клоп на белой блузке», говоря словами великой Фаины Георгиевны Раневской.

На практике это выглядит так.

АВТОР:

Приступая к разработке проекта интерьера, дизайнеры рассматривают концепцию оформления дома в ключе удобства для хозяина.

РЕДАКТОР:

Разрабатывая проект, дизайнеры стараются сделать интерьер дома максимально удобным для жильцов.

АВТОР:

Тренер озаботился оптимальным подходом к решению проблемы психологического состояния игрока…

С трудом находим смысл:

Тренер постарался справиться с психологическим состоянием игрока.

АВТОР: Всем известно, что в настоящее время все больше людей страдают нарушениями сна, что подтверждает и статистика.

Тезис «всем известно» спорен и бездоказателен. Выражение «в настоящее время» — устойчивый штамп, не несущий никакой информации. Его тоже можно смело выбрасывать.

РЕДАКТОР: Статистика сообщает: за пять лет количество людей, страдающих нарушениями сна, увеличилось втрое. (Автору указать конкретные данные.)

Еще одна типичная ошибка — добавление лишних слов в устойчивые обороты.

• Мы понимаем о том, что…

• Мы показываем о том, что…

• Нужно пояснить о том, что…

• Уточняем о том, что…

О чем-то можно мечтать, думать, рассказывать.

Понимать — что?

Показывать — что?

Пояснять — что?

Уточнять — что?

О том здесь лишнее.