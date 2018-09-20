Профессия

Один раз пишем — семь раз сокращаем и вычищаем

Теги: 
русский язык

Речевые клопы и СМИ как источник заражения

Любой текст всегда можно улучшить с помощью очень простого приема — решительно сократив его и заменив заковыристые слова на человеческие. Думаете, это преувеличение? Да, эмоциональные выражения, оценочные суждения, уместные сравнения и яркие, неизбитые метафоры украшают и речь, и художественный текст. Но неправильные и избыточные слова и обороты в предложении — «как клоп на белой блузке», говоря словами великой Фаины Георгиевны Раневской.

На практике это выглядит так.

АВТОР:

Приступая к разработке проекта интерьера, дизайнеры рассматривают концепцию оформления дома в ключе удобства для хозяина.

РЕДАКТОР:

Разрабатывая проект, дизайнеры стараются сделать интерьер дома максимально удобным для жильцов.

АВТОР:

Тренер озаботился оптимальным подходом к решению проблемы психологического состояния игрока…

С трудом находим смысл:

Тренер постарался справиться с психологическим состоянием игрока.

АВТОР: Всем известно, что в настоящее время все больше людей страдают нарушениями сна, что подтверждает и статистика.

Тезис «всем известно» спорен и бездоказателен. Выражение «в настоящее время» — устойчивый штамп, не несущий никакой информации. Его тоже можно смело выбрасывать.

РЕДАКТОР: Статистика сообщает: за пять лет количество людей, страдающих нарушениями сна, увеличилось втрое. (Автору указать конкретные данные.)

Еще одна типичная ошибка — добавление лишних слов в устойчивые обороты.

•   Мы понимаем о том, что…

•   Мы показываем о том, что…

•   Нужно пояснить о том, что…

•   Уточняем о том, что…

О чем-то можно мечтать, думать, рассказывать.

Понимать — что?

Показывать — что?

Пояснять — что?

Уточнять — что?

О том здесь лишнее.

ПРАВИЛЬНО

•   Мы понимаем, что…

•   Мы показываем, что…

•   Нужно пояснить, что…

•   Уточняем, что…

Увы, часто средства массовой информации становятся источником таких «речевых клопов». Автор написал или сказал — редактор не исправил — читатель-слушатель подхватил.

 

ПРЕДЛОГИ ХОДЯТ ПАРОЧКАМИ

Приходилось вам слышать и читать такое?

•   Мы выехали с Москвы рано утром.

•   Он приехал с Владивостока.

•   Мы с района на окраине города.

Наверняка. Ошибка очень распространена. Хотя правило простое: предлог «из» антонимичен предлогу «в» и составляет с ним своеобразную пару. Предлог «с» антонимичен предлогу «на». И тоже очень просто запомнить эту парочку. 

в — из

с — на
 

ПРАВИЛЬНО

•   в город — из города

•   в район — из района

Варианты «с города», «с района» — просторечные. 

 

СПРАШИВАЕМ ИЛИ ОТВЕЧАЕМ?

Заголовки в текстах могут вопрошать или давать ответ. И даже если вопрос риторический, то есть не требующий ответа, в нем уже есть намек на какой-то вывод или рассуждение. Например: «А если это любовь?»

Так когда же знак вопроса необходим?

•   Как сделать ванную комнату уютнее и комфортнее?

•   Сколько стоит ремонт в стиле ар-деко?

•   Какие материалы выбрать для отделки фасада дома?

Все эти вопросы требуют, конечно, соответствующего знака в конце предложения. Но при условии, что вы их задаете кому-то и рассчитываете получить ответ. Если же это заголовки статей, в которых вы сами дадите подробную информацию на заявленную тему, знак вопроса не нужен.

ПРАВИЛЬНО

•   Как сделать ванную комнату уютнее и комфортнее

•   Сколько стоит ремонт в стиле ар-деко

•    Какие материалы выбрать для отделки фасада дома 

Заголовок готов, теперь пишем статью, объясняя всё хорошим языком. А потом перечитываем, вычищаем, сокращаем...

 

ПОСТСКРИПТУМ:

Кстати, а вы были в отпуске этим летом? Или в отпуску? В отпуске — вариант предпочтительный, в отпуску — допустимый, но разговорный

Заходная иллюстрация: shutterstock.com
Сообщить об ошибке
Вернуться назад
9
от
20 сентября 2018

Сен 20, 2018

Профессия

Один раз пишем — семь раз сокращаем и вычищаем
Речевые клопы и СМИ как источник заражения

Рынок

Читая, ты растешь
В чем сила журналов Татарстана на национальном языке

Дизайн

Неуместное украшательство
Как не превратить оформление национального издания в «развесистую клюкву» 