Список документов для работы журналиста на протестных акциях предлагают расширить

В перечень документов, необходимых для работы журналистов на митингах, протестных акциях и иных мероприятиях, предлагается ввести удостоверение Союза журналистов России. Как сообщил глава организации, член Совета при Президенте РФ по защите прав человека Владимир Соловьев, Союз готов выступить с такой законодательной инициативой.

Он рассказал, что когда были запланированы протестные митинги в Москве летом этого года, в Союзе журналистов России составили и опубликовали на своём сайте памятку для представителей СМИ, которые освещают подобные мероприятия:

Она начинается с того, что человеку надо определиться, в каком статусе он идет на мероприятие — как участник или как журналист? Эти статусы очень сильно отличаются: журналист защищён законом, есть 144-я статья УК РФ, которая за воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов подразумевает до шести лет лишения свободы.

Он предложил парламентариям дополнить список документов, которые должны предъявить журналисты на митингах, (удостоверение журналиста и редакционное задание) удостоверением члена Союза журналистов России: