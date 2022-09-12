Список иноагентов пополнился

Сен 12, 2022

Министерство юстиции РФ традиционно в пятницу вечером, 9 сентября, пополнило списки иностранных агентов.

В список СМИ-иноагентов попали:

   политолог и историк Валерий Соловей*;

•   корреспондентка «Вот Так» и бывшая внештатная журналистка «Новой газеты» Елена Шукаева*;

•   журналист «Радио Свобода»* Андрей Афанасьев*;

•   ООО «Время колокольчиков»* — юрлицо для отчетов благотворителя-иноагента Дмитрия Алешковского*.

В список физлиц-иноагентов добавлены:

•   журналист Майкл Наки**;

•   историк Тамара Эйдельман**;

•   журналистка Юлия Латынина**.

В качестве источника финансирования у всех физических лиц указана Украина.

 

*Внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

*Внесены Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

Источник: Минюст
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