Список иноагентов пополнился

Министерство юстиции РФ традиционно в пятницу вечером, 9 сентября, пополнило списки иностранных агентов.
В список СМИ-иноагентов попали:
• политолог и историк Валерий Соловей*;
• корреспондентка «Вот Так» и бывшая внештатная журналистка «Новой газеты» Елена Шукаева*;
• журналист «Радио Свобода»* Андрей Афанасьев*;
• ООО «Время колокольчиков»* — юрлицо для отчетов благотворителя-иноагента Дмитрия Алешковского*.
В список физлиц-иноагентов добавлены:
• журналист Майкл Наки**;
• историк Тамара Эйдельман**;
• журналистка Юлия Латынина**.
В качестве источника финансирования у всех физических лиц указана Украина.
*Внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента
*Внесены Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
Источник: Минюст